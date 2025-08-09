87％が「電気代が少し安くなった」と実感！電力会社の切り替え効果を調査

株式会社LOHASTYLE

電気料金の高騰が続く中、「電力会社を見直して節約したい」と考える人が増えています。では、実際に電力会社を切り替えた人はどれほどの節約効果を感じているのでしょうか？



そこで、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA」（https://livika.jp/）では、電力会社を切り替えてどのくらい節約できたのか調査しました。



【調査概要】

調査対象：全国の電力会社を切り替えたことがある男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2025/5/18～2025/6/1

回答者数：100人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 電力会社を切り替えた主な理由は何ですか？- 切り替え先の電力会社を選ぶポイントは何ですか？- 何社の電力会社と比較しましたか？- 電力会社を切り替えた後、電気料金はどのように変化しましたか？- 電気料金が安くなったことで家計への影響はありましたか？- 電気料金が安くなったと感じる理由は何ですか？- 今後、さらに電気料金を節約するために行いたいことはありますか？電力会社を切り替えた主な理由は「電気料金の安さ」

電力会社を切り替えた主な理由はとして、「電気料金の安さ」が圧倒的に多いという結果になりました。一部ではポイントや特典が魅力的だと感じた人もおり、節約に繋がるようなポイントが重視されていることが分かりました。

約8割が電力会社を選ぶ際に料金を重視している

切り替え先の電力会社を選ぶポイントとして、79％の人が「料金」と回答しました。次いで「特典」を重視と答えたのが16％と、お得に電気を利用できる会社を探していることがうかがえる結果となりました。

比較した電力会社の数は「1～2社」が54％で最多

電力会社の切り替えにあたり、何社と比較をしたかアンケートをとった結果、54％が「1～2社」、40％が「2～3社」と回答しました。また、3社以上比較すると回答した人はわずか6％にとどまりました。

電力会社の切り替え後、電力料金が「少し安くなった」と回答した人が87％

電力会社を切り替えたことにより、87％の人が「少し安くなった」と回答しました。この調査結果から、電力会社の切り替えにより電気料金が安くなる可能性があることが明らかになりました。

電気代が安くなったことで、79％の人が「家計が助かっている」と回答

電気代が安くなったことによる家計への影響に関して、69％の人が「少し助かっている」、10％の人が「とても助かっている」と回答し、家計に与える影響はある程度あることが分かりました。

電気料金が安くなったと感じる理由1位は「料金プランが合っていたから」

電気料金が安くなったと感じる理由として、「料金プランが自分に合っていたから」が最も多く58％、次いで「割引や特典を利用できたから」が37％と全体の95％を占めました。料金面や割引などの面で、安くなったと感じる人が多いことが明らかになりました。

電気料金の節約のために、半数が「使用量を減らしたい」と考えている

さらに電気料金を節約するために行いたいことは「使用量を減らしたい」が48％、次いで「新しい料金プランを探したい」が22％の結果となりました。

【調査まとめ】

今回の調査から、電力会社の見直しは家計改善の有効な手段であることがわかりました。

電気のお手続きはでんきガス.netがおすすめ

- 電力会社を切り替えた理由は「電気料金の安さ」- 電力会社選びのポイントは「料金」- 1～2社を比較して電力会社を選ぶ人が半数以上- 電力会社の切り替え後、87％の人が少し安くなったと回答- 電気代が安くなったことで「家計が助かっている」と答えた人が79％- 電気料金が安くなったと感じる理由は「料金プランが自分に合っていたから」- さらなる電気料金節約のために、半数近くが「使用量を減らしたい」と考えている

