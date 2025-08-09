＼大復刻！／1枚で4通りに着回せる大人気アイテム「4WAYスヌード」が新素材で再登場！

株式会社antiqua

毎年多くのファンを虜にしてきた、antiquaの大ヒットアイテム「4WAYスヌード」がついに再登場！

肌触りと着回し力がパワーアップした新素材で、今年も見逃せない一着です。

その日の気分やシーンにあわせて自由にスタイルチェンジできる、"着るスヌード"。

忙しい毎日をおしゃれに楽しむすべての方に、自信をもっておすすめします。

”1枚4役”で話題！あの大人気スヌードが新素材で登場！

4WAY "Shaggy" Snood ：3,990円（税込）4WAY "Pattern" Snood：4,490円（税込）

■ STYLE.1：Snood（スヌード）

想像を超える使い心地。そしてこの着回し力！もう、手放せなくなる。

くしゅくしゅ首元にまとめたり、袖口から腕を通してお洒落なベストのように。

流してワンピースにして着たり、折り返してスカートに、など幅広く着まわせる “技アリ” な一枚。

コーデの主役にも小物としても…

マルチに活躍する驚きのアイテム。

■ STYLE.2：Vest（ベスト）

ベストにもなる、多才スヌード。

穴あきのロングサイドを上にして、ベストとして着こなす技ありアレンジ。柔らかなボリュームと立体感のあるドレープが、シンプルなトップスやデニムスタイルをぐっとお洒落に格上げ。

シャツやロンTにレイヤードすれば、こなれた大人カジュアルに。

■ STYLE.3：Onepiece（ワンピース）

”着るスヌード”という発想で、自由に遊ぶ

長さがあるからこそできるワンピーススタイル。

例えば旅行カバンに一枚あるだけで、ベストにワンピース。これだけで違うコーデが完成。

ミニマリストの人にもオススメな一枚。

■ STYLE.4：Skirt（スカート）

"巻く"だけじゃない、穿く発想。

4WAYスヌードをスカートにアレンジ。穴あき部分は内側に織り込んで、すっきり仕上げた技ありスタイル。ふんわりとしたボリュームとリズム感のある素材感が、シンプルな装いにも存在感をプラス。

1枚で4通り楽しめる万能アイテムはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/feature2

》 CHECK POINT 《

驚きの着回し力を叶える。Antiquaこだわりのポイント

《DETAIL》

ロング丈なのでアレンジ自在！

袖口として使える「開き」が変形を楽しむポイント！

畳めばコンパクトになるので旅行にもぴったり◎

《FABRIC》

薄手の生地だけど起毛感があるから暖かい。

伸縮性があるのでアレンジする際もストレスフリーな着心地。

チクチクしない生地感でごわつかずふわんと優しい質感。

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/