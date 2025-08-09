合同会社生活ドクターは、暮らしに役立つ情報を発信する姉妹サイトとして、新たに「リフォームドクター」を立ち上げました。第一弾コンテンツとして、需要の高まる外構リフォーム「土間コンクリート工事」の基礎知識や業者比較に関する記事を公開しています。

暮らしの悩みを幅広く取り上げてきた「生活ドクター」では、このたび、住宅や暮らしのリフォームに特化した情報サイト「リフォームドクター」を新設しました。

専門性を高めることで、利用者にとってより実用的で信頼性の高い情報を提供することを目指しています。

「リフォームドクター」第4弾として公開したのは、外構分野でも特に相談の多い「土間コンクリート」に関する特集記事。

初心者でも分かりやすい基礎解説に加え、全国の施工業者の比較、地域ごとの事例紹介、体験談などを掲載しています。

また、記事内では一括見積もりサイトの活用法や、施工前に押さえておきたい注意点なども紹介。リフォームを検討中の方にとって、実践的な判断材料となる構成になっています。

今後も「リフォームドクター」では、外構や水回り、内装といった幅広いリフォームジャンルをカバーし、地域別に最適な情報を発信してまいります。

合同会社生活ドクターでは、今後もユーザー視点を重視した情報発信を継続してまいります。「生活ドクター」「リフォームドクター」の2軸で、より専門的かつ信頼性の高い暮らしのサポートを提供していきます。

【会社概要】

会社名：合同会社生活ドクター

会社法人番号：1100-03-005624

公式サイト：https://seikatsu-doctor.co.jp/ 、https://seikatsu-doctor.co.jp/reform/

弊社運営サイト：https://www.miraclebox.jp/kimono/