ブランド買取ブランドハンズの公式webサイトをリニューアルしました！

株式会社ブランド買取ブランドハンズブランド買取ブランドハンズ公式webサイトメインビジュアル

旧サイトでは「買取をもっと身近に」「親しみやすさ」をテーマに作成しておりました。昨今のフリマアプリの活況や大手フランチャイズの買取店増加に伴い、リユースやブランド買取が身近に感じられる社会になりました。今後の「ブランド買取ブランドハンズのブランディング」と強みである「高価買取」をより一層感じてもらえるようなサイトのデザイン、機能に進化しております。

リニューアルの主なポイント

1. デザインの刷新

高級な商品を取り扱うので落ち着いた雰囲気に 、より見やすくデザインしました。

ブランド買取ブランドハンズ公式webサイトトップページ2. ブランドイメージの再構築

「高級ブランドを高く買取する」というイメージをもっと持ってもらえる様なデザインに一新しました。

3. ページの拡充

買取実績の詳細を個別のページで表示される使用に変更しました。

会社紹介

ブランド品を初め、貴金属、時計、ダイヤモンド、宝石、ブランド服、美容機器など幅広く取り扱う買取専門店です。大阪府・兵庫県・京都府に11店舗を展開し老若男女問わずたくさんの方にご来店いただいてます。

経験豊富な鑑定士が各店舗に在籍しお客様の目の前で査定を行うことにより安心・信頼をいただける様務め、特に高級ブランドは他店に負けない高価買取を目指しております。

この度サイトのリニューアルをすることでよりお客様に必要とされる買取店になることを目指しております。

社名：株式会社ブランド買取ブランドハンズ

代表取締役：久保 雅之

創業：2020年1月

URL：https://brand-hands.co.jp/