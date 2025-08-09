【新商品】【1つで4役こなす!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、4wayサイクルバッグ(Adventure Hanbun)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX 4wayサイクルバッグ Adventure Hanbun

「“自転車旅のスタイルが変わる！"」

1つで4役こなす「4WAYサイクルバッグ」は、ハンドル・トップチューブ・サドル・ショルダーとして自由自在に使える多機能バッグです。



取り外し可能な2バッグ構造で、容量の使い分けも簡単で、

撥水性と耐久性に優れた1000Dナイロン素材を使用し、

通勤やツーリングでも安心の収納力を発揮します。

取り付けは工具不要、幅広い車種に対応し、

落ち着きとアウトドア感を兼ね備えた「カーキグリーン」は、どんな自転車にも自然になじみ、

男女問わず使いやすいカラーリングです。



ロードバイク、クロスバイク、MTB、ミニベロ、電動アシスト自転車など、

スポーツバイクにぴったりの一品です。

特徴

●1つで4通りの使い方！フロント・サドル・トップチューブ・肩掛けに対応

●取り外して2バッグに分割可能！容量使い分けも自由自在

●軽量＆丈夫！高強度1000Dナイロン＋撥水加工で安心

●夜間の安全を考慮した反射デザイン＆テールライト対応

●工具不要で簡単装着！幅広い自転車にぴったり

●落ち着いたカーキグリーンは自転車に自然とマッチ

商品の特徴

【1つで4WAY！】

1つで4WAY！シーンに合わせて自由に変身 フロントバッグ、トップチューブバッグ、

サドルバッグ、ショルダーバッグとして使える4WAY仕様です。

着脱式の2バッグ構成で、収納スタイルを自在にアレンジできます。

【軽量で実用的なサイズ】

大バッグ約1.3L／小バッグ約0.7Lの収納力で、スマホや空気入れ、

ライトなどを無理なく収納できます。

ツーリング、通勤・通学、週末サイクリングにも最適です。

【高強度＆撥水素材で安心】

1000Dナイロン＋撥水加工により、雨や汚れから中身をしっかり保護し、

耐久性も抜群で、過酷なライドにも対応します。

【使いやすさ重視のディテール設計】

滑らかな開閉ジッパー、メッシュサイドポケット、テールライトホルダー付きで、

夜間走行の視認性や、拡張性にも優れた仕様です。

【カーキグリーンのスタイリッシュデザイン】

ミリタリー感のある深みのあるグリーンは、ナチュラルで落ち着いた印象で、

どんなカラーのバイクにもマッチしやすく、ファッション性も高めます。

【幅広い自転車に対応】

工具不要で簡単に取り付け可能で、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、

電動アシスト自転車、ミニベロなど、多彩な車種にフィットします。

商品の詳細

商品名：GORIX 4wayサイクルバッグ(Adventure Hanbun)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/ad-han/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/ad-han

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1RTB5YW



販売価格：4,599円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/822_1_21f4f4cf24554c483a724a6f38b5e406.jpg?v=202508091256 ]