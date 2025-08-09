【8/9はハンバーグの日！】ミヤチクのこだわりハンバーグが大集合！ジューシーで牛肉や豚肉の旨みたっぷり！まとめ買いでお得◎大容量セットも販売！

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、8月(ハンバー)9日(グ)「ハンバーグの日」にちなんで、8月9日(土)～11日(月)までの期間中で”ハンバーグフェア”を開催します！




ハンバーグフェア 特設ページ


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=96


販売期間：2025年8月9日(土)～11日(月)23:59迄


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


【限定商品ラインナップ】



【惣菜人気No.1】ミヤチク満足ハンバーグセット

〈お届け内容〉


・宮崎牛ペッパーハンバーグ100g×2個


・デミグラスハンバーグ140g×2個


・こだわりハンバーグ(100g×2個入り)×2袋


・チーズインハンバーグ(110g×2個入り)×2袋


ネット価格6,000円⇒【特別価格】3,980円！(税込・送料込み)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7071





【ボリューム満点】牛BIGハンバーグ200g×10個

〈お届け内容〉


・牛BIGハンバーグ200g×10個



【特別価格】4,480円！(税込・送料込み)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7062







【畜産農家応援】黒毛和牛肩ロース焼肉500g(合挽ハンバーグ付き)

焼肉もハンバーグもどちらもお楽しみいただけます！


〈お届け内容〉


・宮崎県産和牛肩ロース焼肉500g


・合挽ハンバーグ100g×2個



【特別価格】3,680円！(税込・送料込み)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7066





◎その他、期間限定でおすすめな商品を多数ご用意しております！


■お問い合わせ先


インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。


ミヤチクギフトセンター


TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】


夏季休業期間：令和7年8月13日(水)～8月15日(金)まで




株式会社ミヤチク 【会社概要】


●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　➤福岡県［博多みやちく］


　➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］


　➤沖縄県「那覇みやちく」


●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/


●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929