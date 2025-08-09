【8/9はハンバーグの日！】ミヤチクのこだわりハンバーグが大集合！ジューシーで牛肉や豚肉の旨みたっぷり！まとめ買いでお得◎大容量セットも販売！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、8月(ハンバー)9日(グ)「ハンバーグの日」にちなんで、8月9日(土)～11日(月)までの期間中で”ハンバーグフェア”を開催します！
ハンバーグフェア 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=96
販売期間：2025年8月9日(土)～11日(月)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【限定商品ラインナップ】
【惣菜人気No.1】ミヤチク満足ハンバーグセット
〈お届け内容〉
・宮崎牛ペッパーハンバーグ100g×2個
・デミグラスハンバーグ140g×2個
・こだわりハンバーグ(100g×2個入り)×2袋
・チーズインハンバーグ(110g×2個入り)×2袋
ネット価格6,000円⇒【特別価格】3,980円！(税込・送料込み)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7071
【ボリューム満点】牛BIGハンバーグ200g×10個
〈お届け内容〉
・牛BIGハンバーグ200g×10個
【特別価格】4,480円！(税込・送料込み)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7062
【畜産農家応援】黒毛和牛肩ロース焼肉500g(合挽ハンバーグ付き)
焼肉もハンバーグもどちらもお楽しみいただけます！
〈お届け内容〉
・宮崎県産和牛肩ロース焼肉500g
・合挽ハンバーグ100g×2個
【特別価格】3,680円！(税込・送料込み)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7066
◎その他、期間限定でおすすめな商品を多数ご用意しております！
■会員登録(無料)でキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
夏季休業期間：令和7年8月13日(水)～8月15日(金)まで
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929