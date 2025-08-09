ÇßÂôÉÙÈþÃË¡õ¸¦¥Ê¥ª¥³ ¡È¥é¥¹¥Ü¥¹µé¡É¿Í¾ðÂÐÃÌ¡Ö¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¼ÏÂ¤Ç¤âÎáÏÂ¤Ç¤â¡¢ËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
£±.¡¡º¸¤«¤é ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë ¿åÃ«ÃÝ»Ò¡ÊÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¡Ë
ÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬²¼Ä®¡¦ÀõÁð¤ÎºÇ¶¯¿Í¾ð¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ëÅÚ¥É¥é¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏËè½µÅÚÍËÆü 23 »þ 40 Ê¬¡Ë¡£ÊØÍø²°¡¦Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë¤Î¸µ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÇº¤ß¤äÌäÂê¤ò¡¢¾¾»Ò¤Î¤ªÀá²ð¤ÇÁÖ²÷¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¾ðÊª¸ì¤À¡£
º£ÌëÊüÁ÷¤Î£¶ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿ÃÝ»Ò¡ÊÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¡Ë¤Î¥Ðー¤ÎÂçÁÝ½üÃæ¡¢¾¾ÃÝÇß¥È¥ê¥ª¤Î¿ÆÍ§¡¦¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë ¤ÈÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë¤¬¡¢¸Å¤¤Åô¤í¤¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃÝ»Ò¤¬¼ã¤Æü¤ËÎø¤·¤¿¡È¸µÎø¿Í¡É¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£Ì¤Îý¤òÊú¤¨¤ëÃÝ»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¾¾»Ò¤Ï¸µÎø¿Í¤òÃµ¤¹¡ÈÎø¤ÎÂçÁÜºº¡É¤ò»Ï¤á¤ë¡£ ²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤¿Îø¤Î·ëËö¤È¤Ï――¡©
ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÃÝÇß¥È¥ê¥ª¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ëÇßÂôÉÙÈþÃË¤È¸¦¥Ê¥ª¥³¡£
Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â 20 Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë 2 ¿Í¤Î¡È»À¤¤¶¯¤á¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤éÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ²»¤È¿®Íê¤¬¸òº¹¤·¡¢Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÇßÂôÉÙÈþÃË¡õ¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÎÂÐÃÌ
¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤ÆÇßÂô¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼Ì¿¿£². ÇßÂôÉÙÈþÃË ¸¦¥Ê¥ª¥³
―――¤ª2¿Í¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï
ÇßÂô¡§ ¸¦¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤ÏÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¯ ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤À¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¸ý¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸¦ ¡§¥¶¡¦·ÝÇ½³¦¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ÇßÂô¡§¡ÖÌ´¼Çµï¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËºÙÀî¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡ÖÌðÀÚ¤ê¤ÎÅÏ¤·¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¸¦¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍè¤Æ¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤Í¡¢¥¥ì¥¤¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¸¦¤µ¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²Î¼ê¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¦ ¡§»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇßÂô¤µ¤ó¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤ÆÇßÂô¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
ÇßÂô¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¿ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¿¬¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¸¦ ¡§»ä¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ì¤ÐÆ±¤¸²Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º¹ÊÌ¤Ã¤ÆÁ´Á³¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤·¡¢²Î¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï¾å¼ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤è¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡© ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤È½ñ¤¤¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
£³. ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë
ÇßÂô¡§¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¸¦¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÏÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£¸¦¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢·ÈÂÓÈÖ¹æ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¸¦ ¡§·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¤â¤¦20 Ç¯°Ê¾å¡£»ä¤âÇßÂô¤µ¤ó²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤ªÀµ·î¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤Ç¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÇßÂô¡§·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤ÈÍ§Ã£ÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¦¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£Í§Ã£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¸¦¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤ÈÂ¨Åú¡ª
¸¦ ¡§ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡©ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤È½ñ¤¤¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö¸¦¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¾¾»Ò¤µ¤ó¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡×
£´. ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë
―――¾¾»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¦¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
ÇßÂô¡§¸¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤äº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¡¢º£²ó¤Î¾¾»Ò¤µ¤ó¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸¦¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼ã¤¤º¢¤«¤é¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´ÖÅª¤Ê¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤·¤«¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤Î¾å¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ä
¸¦ ¡§²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£°ìµ¤¤ËÇä¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ »ä¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë ¸½¾ì¤ÇËèÆü¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡© »ä¤Ï¡¢É¬»à¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
£µ. º¸¤«¤é ¿åÃ«ÃÝ»Ò¡ÊÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¡Ë ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë
―――¤ª2¿Í¤È¤âº£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤¤¤¦ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
ÇßÂô¡§¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Âç½÷Í¥¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¡£
¸¦ ¡§»ä¤â¥ë¥ê»Ò¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Ç¤·¤«¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¦±é¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
―――¤½¤ó¤Ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ºÇ¶á¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÇßÂô¡§À¸¤¤Å¤é¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤º¤¤¤Ö¤ó·ÝÇ½³¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¦ ¡§¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÇßÂô¡§·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¸¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤È»×¤¦¡£»þÂå¤´¤È¤Ëºß¤êÊý¤ä¸À¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Ê¿À®¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£
¡ÈÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤â¿Í¾ð·à¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢²¹¤«¤µ¤È¸·¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè6ÏÃ¥¹¥Èー¥êー
½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿¿åÃ«ÃÝ»Ò¡ÊÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¡Ë¤Ï¡¢Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë¡¢ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Ðー¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤³¤ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¸Å¤¤Åô¤í¤¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼ã¤Æü¤ÎÃÝ»Ò¤È¡¢ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæÌò¼Ô¤ÎÍëÌçÂçß·¤³¤ÈÂçß·¹îÉ§¡Ê¶áÆ£ðóÍø¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£º£¤âÌ¤Îý¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤ÎÃÝ»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¾¾»Ò¤Ï¶è¿¦°÷¤Î¿¹ÌîÎé¡ÊËÙÅÄ°«¡Ë¤äÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¡ÊÄ«ÆüÆà±û¡Ë¤é¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¡¢Âçß·¤òÃµ¤·½Ð¤¹ ¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçß·¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤ê¡Ä¡£
£¶. º¸¤«¤é ¼ã¤¤º¢¤ÎÃÝ»Ò¡Ê»³¸ý¤Þ¤æ¡Ë ¼ã¤¤º¢¤ÎÇß»Ò¡ÊÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ë ¼ã¤¤º¢¤Î¾¾»Ò¡Ê»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ë
£·. º¸¤«¤é ¿åÃ«ÃÝ»Ò¡ÊÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¡Ë Æü¸þ¾¾»Ò¡ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ë ÅÚ°æÇß»Ò¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ë
