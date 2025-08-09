希学園 理事長 兼 学園長 黒田耕平 教育講演会「親子ともに幸せになるための“中学受験への向き合い方”」

株式会社 希学園

この度、希学園 理事長 兼 学園長 黒田 耕平が小学生の保護者の方を対象に下記要領にて希学園 理事長 兼 学園長 黒田 耕平の教育講演会を開催いたします。

中学受験に挑む目的が、まずは志望する中学校への合格であるのは当然です。

しかしながら、その真の価値は志望校合格に向けて子ども自らが目的意識を持ち、主体的に努力する過程にあり、それを乗り越えること自体が子どもたちの未来に繋がる大いなる糧となるのです。

では、中学受験をより価値のあるものにするためには、どのような考え方で中学受験に臨めば良いのでしょうか。直接受験に挑む子どもたちのみならず、それを支える親も含めて受験に関わる全員が幸せになる、望むべき「中学受験への向き合い方」について、理事長兼学園長 黒田 耕平が多くのお子さまを指導してまいりました経験を踏まえ、「親子ともに幸せになるための“中学受験への向き合い方”」をテーマに講演いたします。

国・私立中学校の受験をお考えになっている小学生の保護者の方ならどなたでもご参加いただけます。ぜひお誘い合わせの上、奮ってご参加ください。

【概 要】

日時：9月16日（火）10:00～11:30

会場：大阪梅田ツインタワーズ・ノース 会議室（梅田・26階）

＊オンライン参加も可能

弁士：希学園 理事長 兼 学園長 黒田耕平

入場料：無料

申込ページ：https://www.nozomigakuen.co.jp/event/detail/#event97

（予約制）[申込締切 9月14日（日）17:00]

※オンラインでの参加を希望される方もこちらからお申し込みください。

※定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。

※お電話《フリーコール(0120-933-223)》によるお申し込みも受付いたします。



株式会社 希学園：https://www.nozomigakuen.co.jp/

公式Facebook： http://www.facebook.com/nozomigakuen