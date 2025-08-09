まるでシルバニア村！自然豊かな森でシルバニアファミリーわくわくステージショー開催決定！

株式会社ワールドインテック

8月14日(木)に開催されるショーでは、メインキャラクターの「ショコラウサギの女の子フレア」「くるみリスの男の子ラルフ」「ペルシャネコの女の子ライラ」が登場します。歌やダンス、なぞなぞなどお子様も楽しんで観覧いただけます。

【イベント概要】

日時：2025年8月14日(木) １.11:30 ２.14:30

料金：無料 ※別途入園料がかかります。

会場となるチロルの森は、標高約1,000mに位置し夏も木陰で涼しくお過ごしいただけます。山あいの自然豊かな森は、シルバニア村の雰囲気を感じさせます。

シルバニアファミリーのクラフト体験も人気！

チロルの森にある体験館では、シルバニアファミリーのクラフト作品を作ることができます。シルバニアファミリー木のキーホルダーは、天然ヒノキを使用した木製プレートに、専用のクレヨンを使って塗り絵をする体験です。個性あふれる自分だけのアイテムづくりにぴったりです。ドレスデコレーションは、うれしい人形付きで、お好きな衣装にリボンやレースを付ける体験で、お子様でも楽しめる内容です。木製ネームプレート作りでは、自分の名前だけでなく、お土産としても喜ばれること間違いなし！

・木のキーホルダー/1,100円・ドレスデコレーション/1,300円・木製ネームプレート作り/440円～

【施設紹介】

現在チロルの森では、サマーフェスタを開催中！夏休みイベントも続々登場し、思い出となる体験を提供しています。ぜひ、この機会にご家族そろって遊びに来てください。

施設名 ：信州塩尻農業公園 チロルの森

所在地 ：〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野相吉5050

電話番号：0263-88-9034

営業時間：10:00～17:00（最終入園 16:00）

休園日 ：８月5・19・26・27日

入園料 ：大人(中学生以上) 1,000円

子ども(4歳以上) 500円 ※3歳以下無料

ワンちゃん 300円

駐車場 ：無料（約800台収容） ※大型バス可

アクセス ：塩尻IC・岡谷IC（長野自動車道）から約17分

公式ＨＰ： https://www.shiojiri-tirol.jp/