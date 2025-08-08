新D2Cブランド「SHAKE THE NORM」誕生

株式会社PLAYCREW

株式会社PLAYCREWは、2025年8月8日（金）に新D2Cブランド 「SHAKE THE NORM（シェイク・ザ・ノーム）」 を正式ローンチします。

ローンチと同時に 1stプロジェクト「HACHI」 をOnline Storeで発売。さらに、9月には東京・渋谷でPOPUPイベントを開催予定です。

【Online Store】

https://shakethenorm.official.ec/

【Instagram】

https://www.instagram.com/shake_the_norm/

■ ブランド概要・理念

SHAKE THE NORMは、「Break it. Make it. Shake it.」をスローガンに掲げるD2Cカルチャーブランドです。

ストリートカルチャー、アート思考、ミニマルデザインを基軸に、“シンプルでありながら力強いプロダクト”を提案します。

ブランドは、自分の“好き”や情熱を大切にし、常識や固定観念に縛られず、自分らしく生きるクリエイターを応援します。成長への意欲や反骨心を持ちながら、自分のスタイルを貫くことを“かっこいい”と捉え、一人ひとりの価値観やスタイルを尊重します。

■ ブランドステートメント

「こうしなさい。」

「あなたにはできない。」

「安定が一番だよ」

そんな声に、少し違和感を感じてきた。

誰かの価値観に押し込められても、自分の中にある“何か”は消えなかった。

たとえばそれは、悔しさかもしれない。

もっとできるっていう直感かもしれない。

ちゃんと伝えたい、つくりたい、残したいっていう静かな情熱かもしれない。

SHAKE THE NORMは、そんな今を生きるクリエイターたちのそばにいたい。

ルールの外でこそ生まれる美しさ。

型にハマらない感性にこそ、人や未来を動かす力がある。

我々は、そう信じている。

見た目も、考え方も、生き方のスタイルも。

誰かの“正解”じゃなく、自分らしさを重ねていく。

飾らないけど芯がある。今の時代を生きる自分自身の感覚で。

自由に、しなやかに、でも静かに燃え続けるあなたへ。

Break it. Make it. Shake it.

常識を変える、自分を信じろ。

■ 1st.Project「HACHI」発売

ブランドローンチと同時に、初プロジェクト「HACHI」を発売。

POPUPイベント限定で展開したブランドカラーに加え、新たなカラーバリエーションをOnline Storeで販売開始します。

素焼きの質感を活かしたマットでビビッドな仕上げが特徴。シンプルながらも強い存在感を放つプロダクトです。

ブランド理念のもと、数あるインテリアの中でも思わず視線が集まる一品に仕上がりました。

■ ブランド戦略

SHAKE THE NORMは、全てのプロジェクトを“数量・期間限定”で展開し、プロダクトの価値と体験を特別なものとして提供します。今後はブランドの世界観と親和性の高いアーティスト・ブランド・ショップとのコラボレーションも積極的に行い、カルチャーとクリエイティブが交差する場をつくっていきます。

■ POPUPイベントでの先行発表

正式ローンチに先立ち、7月26日・27日に松山市で開催したティザーPOPUPイベントでは、ブランドの世界観の体験と「HACHI」の先行販売を実施。来場者からは「日常に溶け込みながらも存在感がある」と好評をいただきました。

■ 今後の展開

今秋以降は、2ndプロジェクトとして新たなカテゴリーの商品展開を予定。また、2025年9月中旬には東京・渋谷にてPOPUPイベントを開催予定。首都圏のカルチャー層に向けてブランド世界観とプロダクトを直接体験できる機会を提供します。さらにオンライン販売に加え、ブランドと親和性の高いセレクトショップやカルチャーイベントでの展開も計画しています。

■ 問い合わせ先

株式会社PLAYCREW

ブランドディレクター：Yuzuki Yamauchi

プロデューサー：Hiroki Kusuoka

Email：info@playcrew.jp

TEL：080-1990-3358

