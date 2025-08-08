【ココマイスター】希少皮革シェルコードバンに新色登場！V字マチが美しい名刺入れ「シェルコードバン・ヴァランテ」に“アメリカンウイスキー”が仲間入り

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社・東京都千代田区）は、米国ホーウィン社の極上シェルコードバンを使用した名刺入れ「シェルコードバン・ヴァランテ」に、新色“アメリカンウイスキー”を追加し、全国の直営店および公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

自然の風合いを極限まで残したシェルコードバンは、使い込むほどに鈍い光沢から艶やかな表情へと変化する極上の皮革です。その中でも“アメリカンウイスキー”は、天然の濃淡が織りなすヴィンテージ感と大人の落ち着きを兼ね備えた特別なカラー。経年変化でさらに深みを増し、味わい深い表情へと育ちます。

V字マチ構造によるスリムなフォルムと、外装・内装ともにシェルコードバンを贅沢に採用した統一感のあるデザインは、ビジネスシーンに上質な存在感を添えます。希少性の高い素材と日本の熟練職人による精緻な仕立てが融合した、まさに一生ものの名刺入れです。

https://cocomeister.jp/tokyo/collection/shellcordovan/45014604

■シェルコードバン・ヴァランテ（SHELLCORDOVAN VOLANTE）

価格：48,200円(税込)

外寸：縦7.3cm × 横11.3cm × 厚み1.2cm

機能：名刺入れ×1、フリーポケット×2

素材：外装／内装ともにシェルコードバン（一部ヌメ革）

重量：約47g

生産国：日本

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。銀座２店舗を含む全国６店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。

・公式サイト https://cocomeister.jp/

・財布小物 https://cocomeister.jp/tokyo/product/wallet/

・かばん鞄 https://cocomeister.jp/tokyo/product/bag/

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/ginza

・銀座並木通り店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/ginzanamiki

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/osaka

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/kobe