『大学パワーランキング』が「留学生比率で見る日本の大学ランキング 」を発表！日本国内の大学を対象にした2025年調査レポート

ポップコーン株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5‑21‑5 601、代表取締役：大澤 陽平、URL：https://ppcn.co.jp/）は、2025年8月1日（金）、メディア「大学パワーランキング」にて『留学生比率で見る日本の大学ランキング』を公開いたしました。

『大学パワーランキング』URL：https://powerranking.jp/

調査概要

区分内容

調査内容 日本国内大学における外国人留学生比率（留学生数 ÷ 総在籍学生数 × 100）を算出

調査手法 JASSO「外国人留学生在籍状況調査」、文部科学省「学校基本調査2024」、各大学公式ファクトブック・統計年報を用いたデスクトップリサーチ

調査時期 2024年11月～2025年5月

調査対象 日本国内の大学（科目等履修生を除く学部・大学院正規課程在籍者）

※大学統合・改組などで欠損値がある場合は、最も近い年度の公式値を補完し、同一法人・同一大学として比較しています。

ランキング詳細

1位の 立命館アジア太平洋大学（APU）は、学生6,541 名中3,160 名が留学生で48.3 %。授業の約9割を日英両語で提供し、全員がキャンパス寮で多文化共生活動を経験する独自モデルが国際性を際立たせています。

109 か国・地域から集まる学生がPBL形式の授業や国際ビジネスコンテストに挑戦し、卒業後の海外就職率も高くなっています。別府市の地方立地ながら福岡空港への良好なアクセスを生かし、世界規模のネットワーク形成に成功しています。

2位の 日本経済大学（46.6 %）は、福岡・渋谷・神戸の三拠点を軸に経営・観光・IT分野の実学系プログラムを英日併用で展開し、学生5,741 名中2,675 名が留学生です。

日本語初級者向けブリッジ科目や学内企業インターンに加え、留学生対象の起業支援金制度やビジネスプランコンテストを整備し、「学び＋実践＋起業」の好循環を生み出しています。

3位の 日本映画大学（38.4 %）は、総学生450 名中173 名が留学生。映画制作専門大学として多言語字幕実習や北京電影学院・AFIとの単位互換、国際共同制作プロジェクトを実施し、卒業制作の国際映画祭入賞率が高いことでも知られます。

川崎市の最新鋭スタジオと東京撮影所へのアクセスが、実務経験を後押ししています。

4位 東京国際大学（22.4 %）、5位 国際教養大学（19.9 %）も英語専修プログラムや全寮制などでキャンパスの国際化を推進。

東京国際大学は米国オレゴン州に海外キャンパスを持ちダブルディグリーを提供し、国際教養大学は全授業英語・全寮制に加えて日本人学生にも1年間の海外留学を必修化する「反転留学」モデルが特徴です。

6位 東京大学（16.4 %）、7位 筑波大学（14.0 %）、8位 国際基督教大学（13.5 %）、9位 京都大学（約12 %）、10位 九州大学（11.2 %）と続き、総合研究大学でも英語学位・ダブルディグリー・国際寄宿舎整備など多様な取り組みが進んでいます。

東京大学はPEAKプログラムや国際卓越大学院、筑波大学は学園都市キャンパスでの国際フェス、ICUは少人数英語ゼミ、京都大学はASEANダブルディグリープログラム、九州大学は伊都新キャンパスの多言語食堂と国際寄宿舎がそれぞれ注目されています。

今後の展望

ポップコーン株式会社では今後も独自調査とオープンデータを組み合わせた学術・教育分野の調査レポートを継続的に発表し、日本国内の研究力可視化を推進してまいります。

