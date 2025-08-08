「全話無料RUSH」キャンペーン開催！様々な人気作品が日替わり24時間限定、全話無料で読める！
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」において、日替わりで様々な人気作品が24時間だけ全話無料で読める「全話無料RUSH」キャンペーンを8月8日（金）10:00 ～ 8月18日（月）09:59の期間にて開催いたします。
対象は全てのめちゃコミック会員（WEB・アプリ）で、キャンペーン期間中は1日ごとに替わる対象作品の全話を24時間限定で、無料で読むことができます。
※めちゃコミックのWEB版においては、全話を無料で読むにはログインまたは会員登録（無料）が必要となります。
▼こちらからお読みいただけます▼
WEB：https://mechacomic.jp/events/all_free_campaign
アプリ：https://mechacomic.go.link?adj_t=1qo8nfbo（インストール後、対象作品を検索してお楽しみください）
ぜひ、この機会に様々な人気作品を一気読みでお楽しみください。
■全話無料RUSHキャンペーン：スケジュール
【8/8(金) 10:00 ～ 8/9(土) 9:59】
(C)安斎かりん／白泉社
(C)草下シンヤ・山本隆一郎（秋田書店）
作品１.(左) 顔だけじゃ好きになりません（https://mechacomic.jp/books/143235）
作品２.(右) 半グレ―六本木 摩天楼のレクイエム―（https://mechacomic.jp/books/144851）
【8/9(土) 10:00 ～ 8/10(日) 9:59】
（ｃ）今村リリィ/フェアベル
(C)古谷野孝雄（秋田書店）
作品１.(左) 愛してるって、言いたい（https://mechacomic.jp/books/126228）
作品２.(右) ANGEL VOICE（https://mechacomic.jp/books/137231）
【8/10(日) 10:00 ～ 8/11(月) 9:59】
(C)瞳ちご・ひなた / Bコミ
（C）新田たつお／実業之日本社
作品１.(左) 隣の席の、五十嵐くん。（https://mechacomic.jp/books/142564）
作品２.(右) 静かなるドン（https://mechacomic.jp/books/66734）
【8/11(月) 10:00 ～ 8/12(火) 9:59】
(C)MUGEN FACTORY／MUGENUP／weavin
(C)夜宵草/comico
作品１.(左) 運命の相手は上司だった（https://mechacomic.jp/books/199299）
作品２.(右) ReLIFE（https://mechacomic.jp/books/133817）
【8/12(火) 10:00 ～ 8/13(水) 9:59】
(C)チカフジユキ／Tugikuru Corp.
(C)椋野わさび・水月穹／双葉社
作品１.(左) 三食昼寝付き生活を約束してください、公爵様（https://mechacomic.jp/books/154394）
作品２.(右) 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる～この白魔導師が規格外すぎる～(コミック)（https://mechacomic.jp/books/145194）
【8/13(水) 10:00 ～ 8/14(木) 9:59】
(C)P&Kim Suji / RIDI
(C) Seriko Iida / Midori Tomizawa / Nozomu Koryu
作品１.(左) オークの樹の下（https://mechacomic.jp/books/181722）
作品２.(右) おかしな転生 最強パティシエ異世界降臨（https://mechacomic.jp/books/153156）
【8/14(木) 10:00 ～ 8/15(金) 9:59】
(C)Minto Studio／weavin
(C)押川剛 鈴木マサカズ／新潮社
作品１.(左) おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています（https://mechacomic.jp/books/198675）
作品２.(右) 「子供を殺してください」という親たち（https://mechacomic.jp/books/107132）
【8/15(金) 10:00 ～ 8/16(土) 9:59】
(C)月乃睡蓮/めちゃコミックオリジナル
(C)永田晃一/少年画報社
作品１.(左) 鬼上司のヤキモチが可愛すぎます!!（https://mechacomic.jp/books/127181）
作品２.(右) 鬼門街（https://mechacomic.jp/books/133289）
【8/16(土) 10:00 ～ 8/17(日) 9:59】
(C)高宮ニカ・イアム／双葉社
(C)島村/comico
作品１.(左) 失恋未遂（https://mechacomic.jp/books/96737）
作品２.(右) 和歌ちゃんは今日もあざとい（https://mechacomic.jp/books/142279）
【8/17(日) 10:00 ～ 8/18(月) 9:59】
(C)陽華エミ・itoka/DPNブックス
(C)︎佐藤洋寿／コアミックス
作品１.(左) その初恋は甘すぎる～恋愛処女には刺激が強い～（https://mechacomic.jp/books/130995）
作品２.(右) マザーパラサイト（https://mechacomic.jp/books/149986）
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
以上
