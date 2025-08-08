狩野英孝と渡部建が時代錯誤ネタを判定？！オダウエダ、家族チャーハンが参戦、賞レースでNGだったネタを堂々披露

SANYO番組製作委員会（C）AbemaTV,Inc.

お笑い芸人の狩野英孝がMCを務める快感もたらすアドレナリン追求バラエティ番組『脳汁じゅ～す』Season2の#9を、2025年8月8日（金）夜11時30分より新しい未来のテレビ「ABEMA」の「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたしました。

（ビデオURL：https://abema.tv/video/episode/221-283_s1_p28）

Season2を迎えた『脳汁じゅ～す』は、脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である“脳汁”をより一層様々な角度から追い求め、MCの狩野英孝が出演者のこれまで見たことのなかった一面をあぶり出していきます。

#9 の企画は「時代錯誤ネタ アリナシ委員会」、コンプライアンスに反するものや今の流行りに合わないなど、世間に受け入れられなかった時代錯誤のネタを人気芸人たちがここぞと披露！そのネタを、時代を読むのがうまい？！ミスタートレンディーな狩野英孝さんと今一番コンプライアンスに厳正な？！ミスターコンプライアンス渡部建さんと、ミスマリンちゃん、ミスワリンがアリナシ判定！ネタ見せにやってきたのは、大吟醸、サスペンダーズ、金の国、家族チャーハン、サツマカワRPG、オダウエダ、森本サイダーの全7組。

ここで過半数の「ナシ」判定をもらってしまうと、そのネタは1年間封印に・・・。さて、どのようなネタが繰り広げられるのか、そして封印となってしまうネタはあるのか・・・どうぞご覧ください。

オダウエダがTHE Wで「絶対にやらないでくれ」と言われたNGネタを披露！NGワード箇所は無音だったらいけるかも・・・？

コント「帰り道」を披露したオダウエダ。ウインナーや松茸やお稲荷さんを不審なおじさんが次々に出していくオダウエダらしいネタに、過半数がナシ判定。このネタで劇場を回っているというオダウエダは、ショックが隠しきれず・・・。しかし審査員の判定理由に対しては「返す言葉なし・・・」と意気消沈。

R-1グランプリファイナリスト常連、サツマカワRPGはとんでもない大物芸能人をイジるネタを披露で強制終了森本サイダーは、マネージャーと作家から断固拒否の自信ネタを披露

サツマカワRPGさんは、和田アキ子さんや吉高由里子さんのありえないシーンを再現した「芸能人もしもモノマネ」と題したネタを披露。さらに、とある超大物芸能人をイジったバージョンを行い、強制終了に。ミスマリンちゃんの表情必見。

森本サイダーさんは、事務所ライブに出るためのネタ見せライブで行った自信作の「牧場の悲劇」を披露。女性陣が悲鳴を上げる中、狩野さんは「誰にも迷惑はかけてない、ハラスメントはないのではないか？」とアリの札をあげ、渡部さんは「酪農関係の方にはいいかもしれない」とコメント。「コロコロコミックを意識して作った」という森本サイダーさんは、このネタで朝の子ども向け番組を狙っているというが・・・

毒舌漫才師、大吟醸は芸人に人気があるというエッジの効いたネタを披露若手実力派コント師金の国は何かを連想させる卑猥なコントで賛否両論マセキ芸能のサスペンダーズ、ブレイク確実の最高傑作ネタを満を持して持ち込み！

大吟醸は配信 NGのネタをやるライブにて披露したことのあるネタ「殺したい人」を持参。お客さんだけではなく、芸人に人気のあるネタだという。スタジオは笑いに包まれるも、言葉の強さが所以となり「ナシ」判定が過半数に。

金の国は普段あまりコンプライアンスに違反したネタは作らないと言うが、2年前に作成したネタで、客席から「うわぁ」という引いた声が聞こえてきたものがあるという。審査委員からも「自信を取り戻してあげたい」と声が上がる中、コント「占い」を披露。終了後、渡部さんからは「捨てろこのネタ」とアドバイスが。

サスペンダーズは、番組のオーディションでは全く受からない最高傑作のコントを披露。某人気テーマパークを舞台にした本コントは、強制終了に・・・

若手実力派芸人、家族チャーハンの漫才「セフレ」は今の時代でも可能性あり？！ミスマリンからはまさかの「わからない、面白くない」とまさかの発言が飛び出す

家族チャーハンはラジオで披露して、カットされてしまったネタを披露。完成度の高い本格漫才に、「アリ」が過半数に！封印は逃れ、渡部さんからは「ラジオは言葉が際立ってしまうが、テレビだったらいけるのでは？」と評価。ミスマリンちゃんの賀村さんは「何がおもしろい・・・？」と首を傾げ、家族チャーハンと一触即発の危機？！

『脳汁じゅ～す』Season2の#9は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『脳汁じゅ～す』Season2番組概要

#9 放送日時：2025年8月8日（金）夜11時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル

放送URL：https://abema.tv/video/episode/221-283_s1_p28

アーカイブ：https://abema.tv/video/title/221-283

出演：狩野英孝、渡部健（アンジャッシュ）、大吟醸、サスペンダーズ、金の国、家族チャーハン、サツマカワRPG、オダウエダ、森本サイダー、ミスマリンちゃん（あのん、賀村恵都）、ミスワリン（澪花）

