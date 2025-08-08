【岡山大学】2026年度学校推薦型，社会人，私費外国人留学生選抜及び国際入試学生募集要項の公開について

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 8月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年度学校推薦型選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜及び国際入試【グローバル・ディスカバリー・プログラム】（総合型選抜）学生募集要項について、以下の通り公開しましたので、お知らせします。

〇学生募集要項

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/bosyuyoko.html

・本リリースは、2025年7月28日岡山大学ホームページ掲載内容です。最新情報は必ず本学ホームページ等にてご確認をお願い申し上げます。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id243.html

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムにおける入学者選抜の変更について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003183.000072793.html

・【岡山大学】2027年度岡山大学入学者選抜方法の変更について（2026年度実施）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003193.000072793.html

・【岡山大学】2026年度入学者選抜要項，総合型選抜及び国際バカロレア選抜学生募集要項の公開について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003231.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部入試課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7067, 7192～7194、7295

FAX：086-251-7197

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id243.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



