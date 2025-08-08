開催直前！「ウエノデ.パンダビアフェスタ2025」

上野中央通り商店会

上野の夏が、今年も笑顔と乾杯で彩られます。

地元商店街が中心となって企画する屋外型の人気イベント「ウエノデ.パンダビアフェスタ2025」がまもなく開催されます。本イベントは、上野恩賜公園・噴水前広場を舞台に、国内外のクラフトビールや地元グルメの屋台がずらりと並ぶビアフェスタ。子どもも楽しめる縁日やパンダをテーマにしたコンテンツ、さらにはステージイベントも盛りだくさんの内容です。

そして今回も福祉分野とのコラボ企画を実施。上野中央通り商店会×福祉×デザイン会社というコラボを行います。社会福祉法人台東区社会福祉協議会と連携し、区内の障害施設の利用者の方々が本イベントをイメージして想い想いに描いたアートを、区内デザイン会社でありソーシャルデザインブランドNODDを運営している合同会社グリップグラップが、本イベント用Ｔシャツとして再デザインします。施設は就労継続支援B型事業所と呼ばれる施設で、月額の工賃が15,563円（令和3年度東京都平均、厚生労働省資料参照）という現状です。このイベントＴシャツの売上の一部は各施設に寄付をします。会場にて、是非イベントＴシャツをお買い上げいただき、一緒にイベントを盛り上げてください。イベントを盛り上げ、楽しむことで社会貢献にもつながる取り組みです。

ウエノデ.ビアフェスタ2025」開催概要

屋台出店者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87487/table/27_1_a6acdbf9edadf57d224e0a7f417db210.jpg?v=202508091226 ]

全52店（55テント）の屋台がズラリ！本場ドイツの小麦ビール世界No.1エルディンガービール、普段はドイツ国内でしか飲めないドイツ国内で金賞総ナメの入手困難な幻のビール・シュヴァルツブロイなど、普段味わうことのできないクラフトビールや輸入ビールをはじめ、日本各地のご当地ビールもお楽しみいただけます。また全国のご当地グルメ・地元の商店街グルメも盛りだくさんです。

※変更になる場合がございます。

ステージタイムテーブル

会場マップ ※変更になる場合がございます。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87487/table/27_2_11207a0ec28948cc844cf4084b9c9c34.jpg?v=202508091226 ]

ステージでは総勢105組／約350名のアーティストが出演！アニクラ、DJ、アイドルなど、さまざまなライブパフォーマンスを披露します。

※内容は変更になる場合がございます。

主な出演者

アイドル

ジュリアナの祟り●ビートたけし命名10周年！バブリー系エンタメバンド。ボーカルの絶対的な歌唱力とド派手なパフォーマンスが見所。舞人●山形県川西町→上野中央通り商店街へ届けられた『ありがとう』と共に、今夏のウエノデ．パンダは益々繋がりや心を大切にする温かいイベントへ！舞人は出演できて光栄です。ビアフェスを一緒に楽しみましょう！創作エイサー天晴●神奈川県の湘南地区を拠点に活動しています。鎌倉女子大学のOGで結成したチームで、20代女子だけで構成されていることが特徴です。天に晴れると書いて天晴。見ていただいた方に「天晴れ！」と思ってもらえるよう、強く、楽しく、美しく曲に合わせて振付や表情にもこだわっています。演舞を通して多くの方々を笑顔にしていきたいです。足立莉音●Adoと同じ声を持つ少女として、TBS「モノマネ頂上決戦」に出演。憑依型Adoトリビュートシンガーとして活動する中学1年生。小学生時代には、日本大衆音楽祭全国大会で全日本チャンピオンに輝く。橋詰昌慧/Masato●橋詰昌慧は大阪府高槻市出身のシンガーソングライター。小5から作詞作曲・歌唱活動を始め、自殺防止支援やいじめ防止に音楽で寄り添うNPOを主宰。『ミスタートロット ジャパン』で3位。早稲田大学在学中。ex.SKE48小野晴香、ex.SDN48穐田和恵によるスペシャルユニット●平成の夏カバーソングを披露！息の合ったパフォーマンスで盛り上がる事間違いなし！栞寧●路上での弾き語りを経て2022年9月メジャーデビュー。力強くも繊細な歌声で心に寄り添う。『ワカコ酒8』ED担当。SE7ENTH SENSE●7人組ダンスボーカルグループSE7ENTH SENSE（セブセン）。“才能×七変化”を武器に、合法イケメンを掲げ多彩な楽曲と変幻自在のパフォーマンスで魅了します！XLAMP●俳優5人からなる、平均身長 180CM 越え！和が主軸の本格派！和 ROCK パフォーマンスグループ。日本代表としてJapan Expoマレーシアでの海外公演を初め、浅草公会堂での単独公演、など全世界に和の伝統文化を独自のジャパンエンターテイメントで発信中！

ずんだ茜／ぽけっとファントム／僕と契約してライヴ信者になってよ。／NEO EARTH!!／HEAVENLY／リベルナント／ファンシングス／幻奏リフレクション／ニコニコ(ハート)LOVERS／日曜日の起死回生／アニノマス／FiDZ／ぱぁなしぁ／LEVEL7／恒星宇宙X／milu milu!／少年秘密倶楽部

DJ

■珍盤亭娯楽師匠／DJ吉沢dynamite.jp／白鳥"SDM"大三／コスプレ声ちゃん／かりんとうDJ RYO／DJ TATSUTA／そうるまんきち／ROCK-Tee／DJ BUCHI／DJ英会話

その他アーティスト

東京中野区新風エイサー／ジャアバーボンズ／LokuRok／栞寧／COLORful／緋名／雷斗／AiLi／霧野あゆか／SOLAina dance school／m.Bambi／裕菜／LiL KyonA presentsエンタメ番地一丁目／岡本幸太／BEY

※安全面を考慮し、ライブ中のパフォーマンスや、ファンの方の行動の中で（荷物による場所取りなども含む）事務局スタッフが「危険である」と判断した場合は、その場でライブの中止・ファンの方への退場勧告など厳しい対応を取らせて頂く可能性がある事をご了承ください。※雨天時に関して、大変恐縮ですが、降雨量により事務局側が開催困難と判断した場合はステージイベントの中止・または内容の変更なども考えられますので、予めご了承ください。

デジタルスタンプラリー「クラフトビールで乾杯！ウエノデ9軒はしごラリー」

「ウエノデ.パンダビアフェスタ2025」期間中、クラフトビール好き必見のデジタルスタンプラリーが開催されます。上野、御徒町、湯島エリアのビアスポットを巡ってスタンプを集めましょう。ビール片手に夏の上野を飲み歩きしてみませんか？

【期間：8月15日（金）～8月24日（日）】

上野、御徒町、湯島エリアのクラフトビールが飲めるお店×9店舗がチェックポイント。チェックポイントでスタンプをゲットして豪華景品に応募してみませんか？

※内容は変更になる場合がございます。

※写真はイメージです

（3スタンプ）

「ビアフェスタオリジナルコースター」×100名様

※抽選で後日発送

（6スタンプ）

「商店街で使える3,000円分の共通商品券」×10名様

※抽選で後日発送

本年の公式ポスターに使用されているイラストは、山形県川西町在住の20代女性が「上野への感謝の気持ち」を込めて描いたものです。2022年8月の豪雨により甚大な被害を受けた川西町へ、上野中央通り商店会から義援金が届けられたことをきっかけに、交流と感謝の想いを伝える作品として完成しました。支援と絆の象徴として、イベントの趣旨をより深く伝えるアートポスターとなっています。本件に関するお問い合わせ

ウエノデ.実行委員会（上野中央通り商店会）

電 話 ：03-3833-0030 FAX：03-3833-3053

受付時間：平日10時～17時（土・日・祝日は休日）

https://uenode.jp/question.html

ウエノデHP：https://uenode.jp

ビアフェスタ：https://uenode.jp/series/beerfesta.html