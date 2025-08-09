パーソナリティーは元お笑い芸人のイタリアンシェフ！！『ほほ笑むテーブル たーにんぐぽいんと』配信決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

＜番組概要＞

TBSラジオは10月3日（金）17時にTBS Podcastの新番組『川口グリーンゴルフ presentsほほ笑むテーブル たーにんぐぽいんと』の配信を始めます。

パーソナリティーはかつてお笑いコンビ「ダメジン」のメンバーで、現在はイタリアンレストランのシェフをしている細谷光栄（ほそやみつはる）さん。細谷さんがシェフを務める川口グリーンゴルフ内のレストランで、ゲストに自慢の料理をふるまいながら“人生のターニングポイント”を聞いていきます。

10月3日（金）配信回のゲストは、お笑い芸人のゆってぃさん。

自身もターニングポイントを経て芸人からシェフに転じた細谷シェフが、

かつて所属していた事務所の先輩の転機を探ります。

また、配信に先駆けて公開収録の開催が決定！20名の方をご招待します。

＜公開収録概要＞

日時：9月16日（火）14:30分開場 15:00開演

場所：「イタリア食堂 煮たり焼イタリ屋」（埼玉県川口市「川口グリーンゴルフ」内）

詳細はTBSラジオのイベントページをご確認ください。：https://www.tbsradio.jp/event/98227/

川口グリーンゴルフ presents ほほ笑むテーブル たーにんぐぽいんと

初回配信：2025年10月3日（金）17：00 ※毎週金曜日17：00配信

各種Podcastでお聴きいただけます。



https://podcasts.apple.com/us/podcast/川口グリーンゴルフ-presents-ほほ笑むテーブル-たーにんぐぽいんと/id1831730175(https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95-presents-%E3%81%BB%E3%81%BB%E7%AC%91%E3%82%80%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%81%9F%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%93%E3%81%90%E3%81%BD%E3%81%84%E3%82%93%E3%81%A8/id1831730175)



https://music.amazon.co.jp/podcasts/0101ccba-d6c2-4b5e-a47a-714d681cbfbb/川口グリーンゴルフ-presents-ほほ笑むテーブル-たーにんぐぽいんと(https://music.amazon.co.jp/podcasts/0101ccba-d6c2-4b5e-a47a-714d681cbfbb/%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95-presents-%E3%81%BB%E3%81%BB%E7%AC%91%E3%82%80%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%81%9F%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%93%E3%81%90%E3%81%BD%E3%81%84%E3%82%93%E3%81%A8)



https://open.spotify.com/show/54NgOknVyB9sQZyuFFduB1 (https://open.spotify.com/show/54NgOknVyB9sQZyuFFduB1)

出演：細谷光栄（元芸人/イタリアンシェフ）

初回ゲスト:ゆってぃ（プロダクション人力舎）

番組メールアドレス：turningpoint@tbs.co.jp

番組インスタグラム：＠hohoemu_turningpoint

番組ハッシュタグ： #tbsたーにんぐぽいんと