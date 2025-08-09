¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSELECTION 10 UNIT SONG¡Ö¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ¡×8·î9Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¡ÂåÉ½¡§ÄÔ À¯±Ñ¡¡°Ê²¼¡§¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤éSELECTION 10 UNIT SONG¡Ö¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ¡×¤ò2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
µã¤µã¤¤ÎÆü¤ÏÇú¸ì¤ê¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤âÍÙ¤ì¤ÐYeah¡ª¤é¤Ó¤å¡õ¥Ôー¥¹¤ÊÇú¥¢¥²¥Ç¥£¥¹¥³¡¦¥Á¥åー¥ó¡ª
¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØPM6:¡ç¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢¿§¡¹¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¥¦¥Á¤é¤ÏºÇ¶¯¡ª³Ú¤·¤¯¥¢¥²¤Æ¤³⤴Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿µã¤¤¤Æ¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤âOK¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ö¤Á¾å¤²¥½¥ó¥°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
SELECTION 10 UNIT SONG¡Ö¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ¡×ÇÛ¿®
https://bio.to/JqNgGO
SELECTION 10 UNIT SONG¡Ö¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ¡×MV
https://youtu.be/obCRcvmt2-E
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=obCRcvmt2-E ]
¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSONG LINEUP ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¡Êhttps://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®
PM6:¡ç¡Ö¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ¡×¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª SELECTION 10 UNIT SONG
ºî»ì¡§»ù¶Ì ±«»Ò
ºî¶Ê¡§FUJI & µÜÀî Ëû (Relic Lyric, inc.)
ÊÔ¶Ê¡§µÜÀî Ëû (Relic Lyric, inc.)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
01.¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ
02.¤é¤Ó¤å&¥Ôー¥¹ÅÁÀâ (Instrumental)
¡ÚPM6:¡ç¡Û
Æü¡¹¼ù ¾Ä (CV¡§¹¾¸ý ÂóÌé)¡¢ÄÇÌ¾ ¥Ë¥ (CV:»³¸ý ÃÒ¹)¡¢¿ÎÅÆ ¤Ê¤º¤Ê (CV¡§ÊÆÆâ Í¤´õ)¡¢»çÇ· ÁÏ (CV¡§¹âºä ÃÎÌé)¡¢»°ÌÓ¼Ê ÈÃ (CV¡§Ä»³¤ ¹ÀÊå)¡¢¥æ¥á (CV¡§ÁðÌî ÂÀ°ì)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
