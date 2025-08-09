長谷虎紡績株式会社（岐阜県商工労働部航空宇宙産業課より）

かねてより繊維の可能性を追求する、長谷虎紡績株式会社

6月26日に岐阜県主催で行われた「Sports Doctors Network Conference in GIF」に事例発表者として登壇した、代表取締役社長 長谷享治が9月5日に行われる岐阜県主催・経済産業省中部経済産業局共済による「スペースビジネス・シンポジウム in 岐阜」にパネラーとして登場します。

岐阜県では、宇宙産業を岐阜県の中核産業として育成するため、県内企業の宇宙産業への新規参入・販路拡大を支援。

「GIFU スペースビジネス協議会」の立ち上げを記念して、宇宙産業の最新動向を学びながら、成長が著しい宇宙市場に、地域の中小企業の強みを活かした参入のきっかけを探るためシンポジウムを下記のごとく開催します。

「スペースビジネスシンポジウム in 岐阜」開催日時

・日 時：令和7年9月5日(金) 13：00～17:30

・場 所：岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 シアタールーム（オンラインハイブリット）

・定 員：100名（会場）400名（オンライン）※参加無料

・参加申込方法 ：下記リンク先から必要事項を記入し、９月２日（火）までに、申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1qsNGxdGN8YpAHoXU5ZPhYsThsk1ekO5rk9WcrL9UOuU/edit