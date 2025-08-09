「ebookjapan」「LINEマンガ」限定「本宮ひろ志画業60周年記念キャンペーン」開催！『サラリーマン金太郎』『俺の空』含めた15作品の全話無料も実施！
LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/)と、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/)において、本日8月9日（土）限定で、『サラリーマン金太郎』『俺の空』（ともに本宮ひろ志／サード・ライン）含めた本宮ひろ志先生の作品15作品の全話無料キャンペーンを開催します。
ebookjapan：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/lists/stories/tags/201403/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/lists/stories/tags/201403/)
LINEマンガ：https://app-manga.line.me/schema/tag/periodic/1034236(https://app-manga.line.me/schema/tag/periodic/1034236)
「ebookjapan」「LINEマンガ」では、1965年の『遠い島影』でのデビュー以来、多くの名作・ヒット作を生み出し続けてきた本宮ひろ志先生の画業60周年を記念して、「本宮ひろ志画業60周年記念キャンペーン」を開催します。
本キャンペーンでは、「ebookjapan」「LINEマンガ」にて本日8月9日（土）限定で、本宮ひろ志先生の作品15作品を完全無料公開します。
また、「ebookjapan」では8月15日（金）から8月17日（日）までの3日間、『サラリーマン金太郎』『男一匹ガキ大将』『俺の空』シリーズの単行本の期間限定無料、最大80％割引や10円で購入できるお得なキャンペーンも開催します。なお、「LINEマンガ」では翌日8月10日（日）から10月9日（木）の期間、対象作品が「毎日\0」と合わせると 1 日で最大13話読むことができる「\0パス」の対象となります。
この機会に、本宮ひろ志先生の名作の数々を「ebookjapan」「LINEマンガ」でお楽しみください。
「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。
■『サラリーマン金太郎』など15作品 全話無料キャンペーン概要
「ebookjapan」「LINEマンガ」にて『サラリーマン金太郎』『俺の空』シリーズを含む15作品が本日8月9日（土）限定で全話無料公開。
対象作品：
『サラリーマン金太郎』
『俺の空』
『俺の空 Ver.2001』
『俺の空刑事編』
『俺の空刑事編 2012』
『俺の空 三四郎編』
『俺の空’03』
『新・男樹』
『男樹』
『男樹四代目』
『猛き黄金の国』
『猛き黄金の国 伊能忠敬』
『猛き黄金の国 二宮金次郎』
『猛き黄金の国 柳生宗矩』
『猛き黄金の国―道三―』
開催期間：2025年８月９日（土）0：00～23：59
■『サラリーマン金太郎』『俺の空』シリーズなど、単行本期間限定無料・割引キャンペーン概要
期間中、「ebookjapan」にて『サラリーマン金太郎』『俺の空』シリーズなど15作品の単行本無料や最大80％割引、対象作品が10円で購入できるキャンペーンを開催。
3日間ebookjapan限定無料＆10円キャンペーン：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/61974/
開催期間：
3日間ebookjapan限定無料＆10円キャンペーン
2025年8月15日（金）0：00～2025年8月17日（日）23：59
無料＆50冊以上80%OFFキャンペーン
2025年8月15日（金）0：00～2025年8月28日（木）23：59
ebookjapanについて
ebookjapanは、取り扱い冊数がマンガを中心に160万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。常時30,000冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。Webサイトでは、ご購入の際にPayPayをご利用いただくことができ、またPayPayポイントが貯まります。
初めての方向けのお得なクーポンや、各種キャンペーンが充実しており、毎週金曜日、土曜日、日曜日がお得な「コミックウィークエンド」を実施しています。
ebookjapan Webサイト：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/