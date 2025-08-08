発売前重版、決定！ 大藪春彦賞作家・辻堂ゆめ氏のデビュー10周年記念作品――慟哭の犯罪小説『今日未明』、徳間書店より発売！
株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、辻堂ゆめ氏の最新長篇『今日未明』（https://www.tokuma.jp/book/b666806.html）を8月8日（金）に発売いたします。
『今日未明』（辻堂ゆめ／著）
◆デビュー10周年記念作品◆
あのとき、
もっと話せていたら
あの人を殺めずに、すんだのかな。
あなたがニュースになる前に。
大藪賞作家が描く慟哭の犯罪ドラマ。
■内容紹介
■自宅で血を流した男性死亡
別居の息子を逮捕
■マンション女児転落死
母親の交際相手を緊急逮捕
■乳児遺体を公園の花壇に遺棄
23歳の母親を逮捕
■男子中学生がはねられ死亡
運転の75歳女性を逮捕
■高齢夫婦が熱中症で死亡か
エアコンつけず
新聞の片隅にしか載らない、小さな５つの事件。
その裏には、報道されない真相がある――。
【目次】
「夕焼け空と三輪車」
「そびえる塔と街明かり」
「ジャングルジムとチューリップ」
「まだ見ぬ海と青い山」
「四角い窓と室外機」
＜試し読み公開中＞ プロローグ～「夕焼け空と三輪車」途中まで
【徳間書店HP】 https://www.tokuma.jp/files/actibook/666806/
■表紙デザインほか
表紙デザインより
「夕焼け空と三輪車」より
「そびえる塔と街明かり」より
■著者の言葉
目に留まる短いニュース。憶測だらけのコメント。肯定。否定。あふれかえる世間の声と、拾われることのない当事者の声なき声。
先入観ほど怖いものはないけれど、人間はそれを捨てられない生き物なのだとも思います。それを浮き彫りにする５篇を書いたつもりです。プロローグの「私」は、作者の私かもしれませんし、あなたかもしれません。
――辻堂ゆめ
■著者プロフィール
辻堂ゆめ（つじどうゆめ）
1992年神奈川県生まれ。2015年、第13回『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞を受賞し『いなくなった私へ』でデビュー。『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞受賞および第75回日本推理作家協会賞候補、『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治文学新人賞候補。2022年『卒業タイムリミット』がNHK総合で連続ドラマ化。著書に『二人目の私が夜歩く』『山ぎは少し明かりて』『ダブルマザー』などがある。
■書誌情報
写真 池田 聡
タイトル：今日未明
著者：辻堂ゆめ
定価：1,980円（税込）
判型：四六判並製
ページ数：352ページ
発売：2025年8月8日（金）
ISBN：978-4-19-866043-7
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b666806.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198660433/
【初出】
「夕焼け空と三輪車」 読楽2022年5月号
「そびえる塔と街明かり」 読楽2023年6月号
「ジャングルジムとチューリップ」日刊ゲンダイ2023年10月16日～11月30日
「まだ見ぬ海と青い山」 読楽2024年10月号・11月号
「四角い窓と室外機」 読楽2025年3月号・4月号
単行本化にあたり加筆・修正しました。
