Adoなどをマネージメントするクラウドナインが音楽スクール設立

株式会社クラウドナイン

Ado、shallm、平手友梨奈などアーティストやクリエイターを多くマネージメントする音楽・芸能事務所である株式会社クラウドナイン（本社：東京都新宿区 、代表取締役社長：千木良卓也、以下「クラウドナイン」）は、これまでのマネージメントノウハウを元に、多くの人々が「音楽」を通して、より自分らしく生きられる世界を目指し、「CLOUD NINE SCHOOL（クラウドナインスクール）」を設立。本日より生徒募集を開始致します。

＜1.CLOUD NINE SCHOOLとは？＞

～昔憧れていた自分になるために～

CLOUD NINE SCHOOLは、Adoなどグローバルで活躍するアーティストを抱えるクラウドナインが、現役最前線のノウハウを元に、一人一人の個性を引き出し、表現力そして人間力に変えていく事を目指す音楽スクールです。

弊社所属アーティスト現場を含めてグローバル基準のステージを支える一流の講師陣が、受講者一人一人に寄り添い、「ボーカル講座」「パフォーマンス講座」のそれぞれから、その人にしかない個性を見つけていく、独自カリキュラムを展開して参ります。

＜2.講座内容＞

～どの事務所やレーベルにも所属できる人材を目指して～

まずは「ボーカル講座」と「パフォーマンス講座」の２部門からスタート。

一人一人のレベルやスキル、マインドに沿って、きめ細やかなパーソナライズを行い、より多くの受講者が音楽業界で活躍できるクオリティやアイデンティティを獲れる環境を提供。どの事務所やレーベルにも所属できるアーティスト人材となる未来を目指して参ります。

＜3.クラウドナインならではのサポート環境＞

～生の現場でしか獲られない経験を～

定期的に行われるイベントへの出演や、マネージメント部門と連携した現場最前線のフィードバック、音源の配信リリースなど、クラウドナインならではのアセットやリソースを提供致します。

【概要】

＝CLOUD NINE SCHOOL（クラウドナインスクール）＝

＜講座内容＞

・ボーカル講座、パフォーマンス講座の２部門からスタート。

・週１～２回（選択式）のレッスンを実施。

＜クラス＞

・キッズ（小学生）、ティーン（中高生）、レギュラー（１８歳～）の３カテゴリー及び

それぞれ初級、上級の２クラスずつを開講。

＜レッスン会場＞

・まずは東京都内からスタート。今後、随時拡大をして参ります。

＜生徒募集について＞

・本日2025年8月8日よりエントリー受付開始。（授業は８月後半より随時開始）

＝先着にて体験レッスン受付中（無料）＝

スクール設立を記念して、ボーカル講座の無料レッスン体験を実施中。

下記公式ホームページより「無料体験レッスン」へお気軽にご参加ください。

【CLOUD NINE SCHOOL公式ホームページ】

https://cloudnine-school.com

【お問合わせ】

株式会社クラウドナイン 「Cloud Nine Youth」部門広報担当

cny@cloud9pro.co.jp

■ 株式会社クラウドナインについて

～1人では作れなかった人生の選択肢を～

2019年に設立。Ado、shallm、平手友梨奈などアーティスト、作曲家、イラストレーター、エンジニアなど広くエンターテインメントに関わる人材のプロデュース、マネジメントを行っている企業である。

LIVEプロデュース、音源制作、スクール、プラットフォームなど業務の幅は広く、所属アーティストのオリジナル曲で設立後1年9ヶ月で国内チャート1位、3年半でApple Musicチャートで日本の楽曲初の全世界1位を獲得している。

法人概要

社名 ：株式会社クラウドナイン

代表 ：千木良 卓也

所在地：東京都新宿区

※事業上の観点から、住所は公開しておりません。

https://cloud9pro.co.jp/