ÆüËÜºÇÂçµé¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummit¡×¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ì¥«¥Æ¥£¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶Âç¼ù¡¢°Ê²¼¡§CORECATIS)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCORECATIS VIRTUAL PROJECT½êÂ°¡Ö±ê¸×¤¬¤ë¡×¡ÖÆüÏÂ¤à¤¦¡×¡Ö³¤·î¤æ¤Î︎¡×¡Ö²Ö²ìµÜÌÀÅÔåº¡×¡Ö»ÖËâ¥Þ¥ê¥¹¡×¤¬¡ÖBitSummit¡×¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤è¤ë»öÁ°¥ê¥ìーÇÛ¿®¡¢»²²Ã¥é¥¤¥Ðー¤ÈÏÃ¤»¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥³ー¥Êー¡¢¡ÖBitSummit ¸ø¼°ÇÛ¿®¡×ÅÐÃÅ¤ÈÈó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ðー¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£BitSummit¤È¤Ï
BitSummit¤Ï¡È¹ñÆâ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤ò³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î²¼¡¢¥²ー¥à¤Ø¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸«¤ÌºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯µþÅÔ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£
Âè13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÇ¯¤Ï¡ÖÍÅ²ø¤¿¤Á¤Î²Æº×¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢BitSummit¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¡¢¶È³¦¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
¢£½Ð±é¥é¥¤¥Ðー°ìÍ÷
¡Ö±ê¸×¤¬¤ë¡×
¡ÖÆüÏÂ¤à¤¦¡×
¡Ö³¤·î¤æ¤Î¡×
¡Ö²Ö²ìµÜÌÀÅÔåº¡×
¡Ö»ÖËâ¥Þ¥ê¥¹¡×
¢£CORECATIS¤È¤Ï
¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ø¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¥´¥È¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²½¤·¡¢¡ÖÈ¯¸«¤ò¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ø¡×¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÅª¤Ë Talent¡¢LIVER¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Îß·× Talent¡¢LIVER¿ô¤Ï1000Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢º£¤â¤Ê¤ª³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¢£CORECATIS VIRTUAL PROJECT¤È¤Ï
Ã¯¤â¤¬ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÁÛ¤ò»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎLIVEÇÛ¿®»öÌ³½ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë 100¿Í¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¼Â¸½¤µ¤» ³èÌö¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤´ÍÑ°ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¡¢³°¸«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎÁª¹Í¤Ï°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢½ã¿è¤Ê¡ÉºÍÇ½¡É¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦
¢£¡ÖCORECATIS VIRTUAL PROJECT¡×¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://corecatisvirtual-project.com/
¡ö¸½ºß¤Ï»°´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÏSeason3»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¾ò·ï
¡¦ÀìÂ°·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦Ëþ18ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À
¡¦SNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ì¥«¥Æ¥£¥¹
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ® 26-1 ¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー15³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô : ¹â¶¶Âç¼ù