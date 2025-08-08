「常闇トワ」10月8日に2ndアルバムリリース決定！10月29日に有明アリーナで2ndライブ開催！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「常闇トワ」の2ndアルバム『SHIN』を2025年10月8日（水）にリリースし、Tokoyami Towa 2nd Live "SHINier” が2025年10月29日（水）に「有明アリーナ」にて開催決定したことをお知らせいたします。

◇特設サイト

https://shinier.hololivepro.com

◇アルバム/ライブ共通ハッシュタグ

公式ハッシュタグ：#常闇トワ2nd

2nd Album『SHIN』リリース決定！

「常闇トワ」の全国流通2作目となる2nd Album『SHIN』。

先行配信作『My Abyss』『バズビバザヴ』『ChewyChewy』のほか、ヒグチアイ氏、R・O・N氏、和ぬか氏、ユリイ・カノン氏、瀬名航氏の新規書き下ろし楽曲を収録。

過去を超えるための進化か。

魂の奥底へ潜る深化か。

己の存在を証明する真価か。

響き渡る、始まりの『SHIN』

各曲はそれぞれ、アルバムタイトルにある”シン”をテーマに、常闇トワのパワフルかつ繊細な歌で表現したアルバム。

また、本アルバムより『ChewyChewy』の 先行リリースも決定！

■アルバム商品情報

タイトル：『SHIN』

発売日：2025年10月8日（水）

予約リンク：https://cover.lnk.to/SHIN

■完全生産限定盤

■作家一覧

品番：HOLOEC-050

価格：9,900円（税込）

仕様：スリーブボックス（A4サイズ）

予約リンク：https://shop.hololivepro.com/products/tokoyamitowa_2ndalbum_shin_limited

■封入特典

・アクリルブロックキーホルダー

・アナザージャケットカード(数量限定ランダムで「常闇トワ」の直筆サイン入り)

・MVカットステッカーセット6種

・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード hBP03-051「常闇トワ」

・プレゼントキャンペーン抽選応募券

■通常盤

品番：HOLO-021

価格：3,300円（税込）

予約リンク：https://cover.lnk.to/SHIN

■封入特典

・2nd Albumジャケットイラストステッカー

■通常盤 法人特典

下記販売店にて『SHIN』通常盤をお買い上げのお客様に先着で法人別オリジナル特典を差し上げます。

※法人特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

■『ChewyChewy』楽曲情報

作詞・作曲をnqrse氏に、編曲を柿迫ヒカル氏に担当いただいた、

ドープ感溢れるラップパートが必聴のアッパーチューン！

◇配信リンク

https://cover.lnk.to/dWnaPE

◇MV

https://youtu.be/din8MpMohyg?si=YxerYeKva5x7aMmn

Tokoyami Towa 2nd Live "SHINier”開催決定！

本ライブは、「ホロライブ」所属「常闇トワ」2ndソロライブです。

本日8月8日（金）より現地会場チケットの1次先行（抽選）の受付を開始いたしました。

チケット情報などライブの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。

▼ Tokoyami Towa 2nd Live "SHINier”

特設サイト：https://shinier.hololivepro.com

公式ハッシュタグ：#常闇トワ2nd

■Tokoyami Towa 2nd Live "SHINier”概要

【公演名】

Tokoyami Towa 2nd Live "SHINier”

主催：カバー株式会社 / hololive production / hololive

【出演者】

常闇トワ

【開催日時】

2025年10月29日（水） 開場 17:00 / 開演 18:30

【会場】

有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1）

【アクセス】

最寄り駅

〇東京臨海新交通ゆりかもめ

「新豊洲駅」下車………………徒歩約8分

「有明テニスの森駅」下車……徒歩約8分

〇東京臨海高速鉄道りんかい線

「国際展示場駅」下車…………徒歩約17分

「東雲駅」下車…………………徒歩約17分

※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮ください。

※詳しくはアクセスページをご覧ください。https://ariake-arena.tokyo/access/

【現地会場チケット】

SHINier Supporter席：16,000円（税込）

S席：12,000円（税込）

A席：9,500円（税込）

B席：8,300円（税込）

-----------------------------

▼1次先行（ローチケ/ 抽選）

・受付期間：8月8日（土）21:00 ～ 8月17日（日）23:59

・当選確認期間・入金期間：8月21日（木）15:00 ～ 8月25日（月）23:00

・お申し込み（ローチケ先行） https://l-tike.com/tokoyamitowa/

▼2次先行（ローチケ/ 抽選）

・受付期間：8月27日（水）21:00 ～ 9月7日（日）23:59

・当選確認期間・入金期間：9月11日（木）15:00 ～ 9月15日（月）23:00

・お申し込み（ローチケ先行） https://l-tike.com/tokoyamitowa/

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

▼一般販売（ローチケ）

・受付期間・発券開始：9月20日（土）12:00～

お申し込み：https://l-tike.com/tokoyamitowa/

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。



-----------------------------------

【配信チケット】

▼配信チケット（SPWN、ZAIKO）：\6,500（税込）

■受付期間

※視聴チケットは2025年8月8日（金）21:00 ～ 2025年11月29日（土）20:00まで購入可能。

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2025年11月29日（土）23:59まで何度でもご視聴いただけます。

※2025年11月29日（土）23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※本チケットの購入時には、別途手数料として220円が発生いたします。

SPWNチケット購入

【日本】https://spwn.jp/events/evt_25102901-jptowa2ndlive

【海外】https://spwn.jp/events/evt_25102902-engtowa2ndlive

ZAIKOチケット購入

日本・海外共通 https://hololive-production.zaiko.io/item/373870

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com