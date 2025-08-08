超望遠レンズを装着して持ち運べる「PGYTECH OnePro ST Backpack」が8月8日（金）より新登場

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、「PGYTECH OnePro ST Backpack」を2025年8月8日（金）より発売いたします。超望遠レンズ対応のプロ仕様バックパックで、最大1200mmの単焦点レンズが付いたカメラをそのまま収納できます。前面フルオープン構造で素早く機材へアクセスでき、クッション性と通気性を兼ね備えた背面構造により、長時間の持ち運びでも快適に使用できます。

野鳥撮影やアウトドアでの撮影シーンに最適な設計で、超望遠レンズの持ち運びにおすすめのバックパックです。

PGYTECH OnePro ST Backpack｜長距離撮影を支える、堅実なパートナー

OnePro STは超望遠レンズ対応のプロ仕様バックパックです。登山用グレードの背負い心地で長時間の快適な携行を実現し、600～1200mm単焦点レンズ付きカメラに対応します。軽量かつ高保護構造で、前面フルオープン設計により素早く機材にアクセスできます。迷彩レインカバーや撥水ファスナー、三脚・双眼鏡取付用アタッチメント、AirTag収納、バッテリー管理ポケットなど、多機能かつ実用的な設計で、アウトドアでの撮影に最適です。

超望遠を装着して収納可能

最大収納サイズ

・全長56cm（カメラ＋レンズ）

・直径17.5cm（レンズフード込み）

対応レンズ

・Canon 600mm/800mm/1200mm

・Nikon 600mm/800mm

・Sony 600mm

高い通気性の背面構造

背面パネルは高密度リッジフォームが柔軟なクッション性と安定したサポートを両立。Y字型の通気チャンネルが熱を効率よく逃がし、長時間快適に。

調整できる内部仕切り

取り外し可能なクッション性のある内部の仕切りで、機材にあわせて自由にカスタマイズできます。さまざまなサイズ・焦点距離のレンズに対応します。

拡張性に優れた収納ポケット

三脚を収納できるサイドポケットや、バッテリーを整理できる内部ポケットを備え、撮影現場での機動力を高めます。

PGYTECH OnePro ST Backpack 詳細／購入

●PGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ)

販売価格：税込 39,600円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-258

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKLPK5JS

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p-cb-258/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-cb-258.html

