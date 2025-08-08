¤¢¤Î»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È80Ç¯Âå¤Ø»þ´ÖÎ¹¹Ô!!¡¡»³ÅÄË®»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¤È¥Èー¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¡¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È ～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.timetravelconcert.com/
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Öー¥à¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¡ÃÌ¤Î»³ÅÄË®»Ò¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡¢²û¤«¤·¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÇð¸¶Ë§·Ã¡¢´äºêÎÉÈþ¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢ÂÀÅÄµ®»Ò¡¢ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡£Èà¤é¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢80Ç¯Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÆ´¤ì¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï8·î8Æü(¶â)21»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸æ³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
²Î¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¢¤ê¤Î¡¢²»³Ú¤È¥Èー¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡£¤¢¤Î»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È80Ç¯Âå¤Ø¤¼¤Ò»þ´ÖÎ¹¹Ô¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://w.pia.jp/t/ttconcert25/
¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È ～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×
¢¡ÆüÄø¡¡2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡¡Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¡Ê¢©190-0014 ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3-3 N1¡Ë
¢¡¥¢¥¯¥»¥¹¡¡Î©Àî±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬ / Â¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ëÎ©ÀîËÌ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
¡¡https://www.t-sg.jp/access/(https://www.t-sg.jp/access/)¡¡
¢¡»þ´Ö¡¡³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
¡¡¢¨¸ø±é»þ´Ö¡§2»þ´Ö30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡½Ð±é¡§»³ÅÄË®»Ò(MC)¡¢Çð¸¶Ë§·Ã¡¢´äºêÎÉÈþ¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢ÂÀÅÄµ®»Ò¡¢ÅÏÊÕÈþÆàÂå
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
[ÎÁ¶â]
SÀÊ14,000±ß / AÀÊ9,000±ß / BÀÊ7.500±ß
¢¨¤¤¤º¤ì¤â»ØÄêÀÊ¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
¢¨BÀÊ¤Ï°ìÉô¥¹¥Æー¥¸¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë]
8/8¡Ê¶â¡Ë21¡§00～8/31¡ÊÆü¡Ë23¡§59
https://w.pia.jp/t/ttconcert25/(https://w.pia.jp/t/ttconcert25/)¡¡
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¡¦¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾å¡¢ÊÝ¸î¼Ô£±Ì¾¤Ë¤Ä¤Ì¤½¢³Ø»ù£±Ì¾¤Î¤ßÆþ¾ì²ÄÇ½¡£2¿ÍÌÜ¤«¤é¤ÏÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø±éÃæ»ß°Ê³°¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¡¢¸ø±é5ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ø¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ý¤ªÅÅÏÃ¡§0570-017-230¡ÊÊ¿Æü12:00～15:00¡Ë
¡ý¥áー¥ë¡§live_info@pia.co.jp
¡¦¥áー¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦É¬¤ºµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ç¤ËÊ¿Æü11:00~18:00º¢¤Î¤´ÊÖ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´ÊÖ¿®¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.timetravelconcert.com/(https://www.timetravelconcert.com/)¡¡
¢¡¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡¡¤Ô¤¢¥é¥¤¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò