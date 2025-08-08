04 Limited Sazabys、新たな出会いを求める対バンツアー「Human Communication tour 2025」開催
04 Limited Sazabys（フォーリミテッドサザビーズ）が、
行ってみたい土地や新たな出会いを求めて、
対バン形式で回るツアー「Human Communication tour」を3年ぶりに開催する。
このツアーは2マンライブとなり、9月から10月にかけて全国7箇所をめぐる予定だ。
各地のゲストは後日発表されるので楽しみに待とう。
チケット最速先行は、本日8月8日(金)21:00～8月11日(月祝)23:59までとなっている。
詳細は04 Limited Sazabys Human Communication tour 2025 特設サイト
をチェックしよう。
--------------------------------------------------------------------------------
04 Limited Sazabys「Human Communication tour 2025」
9月4日(木) HEAVEN'S ROCK宇都宮 VJ-2 18:30/19:00
9月6日(土) 奈良EVANS CASTLE HALL 17:30/18:00
9月24日(水) 富山SOUL POWER 18:30/19:00
9月25日(木) 金沢vanvanV4 18:30/19:00
10月1日(水) 宮崎LAZARUS 18:30/19:00
10月2日(木) 大分DRUM Be-0 18:30/19:00
10月12日(日) 函館CLUB Cocoa 17:30/18:00
※全会場対バンあり
＜チケット＞
YON TOWN先行
応募期間：2025年8月8日(金)21:00～8月11日(月祝)23:59
＜詳細＞
Human Communication tour 2025 特設サイト
https://www.04limitedsazabys.com/feature/humancommunication2025
---------------------------------------------------------------------------------
【プロフィール】
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024" を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025" を主催。9月から「Human Communication tour 2025」を敢行。11月8日(土)9日(日)にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催。
HP：https://www.04limitedsazabys.com
X：https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTube：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
LINE：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
オフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/