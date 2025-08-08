「Bitfan」にて、ビートボクサーやアーティストとして活躍するSHOW-GO/抄語のファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年8月8日（金）に、SHOW-GO/抄語のオフィシャルファンクラブ「"暮らし道楽帖" SHOW-GO/抄語 Official FanClub」（URL： https://showgo.bitfan.id/ ）をオープンしました。

SHOW-GO/抄語は1999年10月31日生まれ、北海道出身のアーティストです。

中学生の頃から独学で習得したヒューマンビートボックスを駆使し、日本国内のみならず数々の世界大会に出場。ビートボクサーとして絶大な人気を誇る一方で、2023年からは歌唱や作詞作曲などにフォーカスした“抄語”としても音楽活動を開始しました。2025年8月4日（月）にはこれまでの生い立ちや現在のスタイルに至るまでの道程を赤裸々に綴った初のエッセイ本「躍る心にまかせて」を刊行。音楽制作のみならず映像やデザインなどもすべて自身で手がけており、自ら改装した京都の町家スタジオを拠点に創作を続ける注目のアーティストです。

今回オープンしたのはSHOW-GO/抄語のオフィシャルファンクラブです。

SHOW-GO/抄語ならではの独自の視点で紡がれる日記はファン必見。オンラインストアの開設も予定されています。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

"暮らし道楽帖" SHOW-GO/抄語 Official FanClub

■URL

https://showgo.bitfan.id/

■月額会費

660円（税込）

ご利用可能な決済手段：クレジットカード、docomo・au・SoftBankの携帯会社決済代行サービス、あと払い（ペイディ）

■サイトコンテンツ

BLOG【 道草日誌 】

MUSIC 【 ロジオク創音記 】

Dsigne 【 落書き帳 おてより 】

LIVE STREAMING 【 どんつく通信 】

【 ぐいのみ随筆 】

【 SHOW-GO diary 】

【 えりあし商店 】

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

