『タワー オブ アイオン』「08.20リニューアル記念スペシャル事前生放送」公開情報をお届け！リニューアルアップデート追加情報&新規サーバー「X」への移行特典追加情報も公開

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月8日(金) 19時に行った公式生放送「08.20リニューアル記念スペシャル生放送」で発表した、リニューアルアップデート追加情報&新規サーバー「X」への移行特典追加情報をお知らせします。

■リニューアルアップデート追加情報&新規サーバー「X」への移行特典追加情報など

公式生放送「08.20リニューアル記念スペシャル事前生放送！」公開情報をお届け

【概要】

8月20日(水)の『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルアップデートを記念した事前生放送で、リニューアルアップデートに関する新情報や、ライブサービスから新規サーバー「X」への移行特典の追加情報を公開しました。

≪リニューアルアップデート新情報≫

新規サーバー「X」(エックス)と既存サーバー「フレギオン」の紹介や、新規サーバー「X」(エックス)のより詳しい特徴の紹介、新規大型フィールド「ティアマランタ メサ」の紹介、新規クラス「ルミネス ウイング」のスキルの組み合わせ紹介とあわせて、新規サーバー「X」での序盤プレイ攻略ガイドなど、さまざまな情報をお届けしました。

≪ライブサービスからの移行に追加特典をご用意≫

ライブサービスをお楽しみいただいていた皆さまにも、引き続き『タワー オブ アイオン』をお楽しみいただけるよう、新規サーバー「X」移行特典に、追加特典としてプレイ開始年度などの条件に応じて獲得できる枚数が変化する「感謝コイン」をご用意しました。

「感謝コイン」は、「ユニーク神石の袋」、「[イベント]きらめく魔石 選択箱III」、「イベント]レベル110強化石」や、指定された衣装(26点) / 頭装飾(20点) / ウイング(9点)から好きなアイテムを選択して受け取ることができます。

ぜひ、特典を受け取って、8月20日のリニューアルアップデートから新規サーバー「X」で快適なプレイをお楽しみください。

このほかにも、生放送を記念したクーポンの発表や、FSへの質問コーナーなど内容盛りだくさんでお届けしました。

ぜひアーカイブをご視聴ください。

≪「08.20リニューアル記念スペシャル事前生放送」のアーカイブはこちら≫

https://www.youtube.com/live/P-OyhzSV_2g

■事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第4弾

【開催期間】

2025年8月6日(水) ～ 2025年8月12日(火) 23時59分まで

【報酬】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様（抽選）

【概要】

8月20日に予定している『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルアップデートの事前登録開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーン第4弾を開催中です。

事前登録完了画面のスクリーンショット添えてを引用リポストすると当選率がアップするので、ぜひ事前登録後にキャンペーンにご参加ください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1952920060298932495 )をリポスト

≪「タワー オブ アイオン 事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第4弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/cp-20250806followrepost

8月20日の『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルアップデートの事前登録を実施中です。

新規サーバー「X」で役立つアイテムが受け取れるのでぜひ事前登録をしてリニューアルアップデートを楽しみにおまちください。

≪事前登録はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/aion_renewal/#preregist

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年8月8日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます