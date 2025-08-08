最新AIモデル「GPT-5」に対応！生成AIを活用したAVITAのアバターサービスの返答速度・精度が向上

AVITA株式会社

AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒浩、以下「AVITA」）は、当社が開発・提供する生成AI×アバターを活用した各種サービスにおいて、OpenAI社が2025年8月8日（日本時間）に発表した最新AIモデル「GPT-5」へ対応したことをお知らせします。

今回のアップデートにより、応答の滑らかさや回答の精度がさらに向上。複雑な質問への精緻な回答、文脈を踏まえた会話の継続、専門領域での深い対話が、これまで以上に自然かつスムーズに行えるようになります。

「GPT-5」は推論能力、マルチモーダル処理、記憶機能などで飛躍的な進化を遂げ、従来のモデルを超える高度な対話を可能にします。AVITAではこれまでも「GPT-4o」を活用して高品質な自動応対を実現してきましたが、この最新モデルへの対応により、接客やトレーニングの現場で、より人間らしい臨場感のあるコミュニケーション体験を提供します。

アップデート対象のサービス

・アバター接客サービス「AVACOM」

「AVACOM」は、アバターや生成AIなどのAI技術によって接客を効率化するオンライン接客サービスです。

2022年のサービス開始以来、小売・保険・金融・ホテル・旅行・飲食・鉄道・医療業界など様々な業界で大手企業から中小企業まで幅広く、すでに数百件の導入実績があり、顧客接点の強化だけでなく、業務効率の向上や人手不足への対応に貢献しています。

この度、自動でお客様対応を行うAI応対機能に最新モデル「GPT-5」を搭載し、より複雑なやり取りへの対応や、返答のタイムラグ低減を実現しました。これにより、従来以上に自然で品質の高い自動応対が可能となります。



・「AVACOM」ページ：https://avita.co.jp/avacom

・アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」

「アバトレ」は、アバターと生成AIを活用した、成果につながるロープレ支援サービスです。 AIアバターがお客様役となることで、いつでもどこでも気軽に現場の負担なく繰り返しロールプレイングを実施することができます。ロープレ後には、AIが自動で評価や改善点をフィードバックするので、ユーザーはそれを元に自身のスキルレベルを把握しながら、自主的にスキルを高めることが可能です。

営業研修・新人研修・コミュニケーション研修など、幅広いシーンで活用されており、業種・業界を問わず多くの企業に導入が進んでいます。

この度、お客様役となるAIアバターに「GPT‐5」を搭載したことで、これまで以上にリアリティのある自然なやり取りが実現し、没入感のあるロープレが可能となります。



・「アバトレ」ページ：https://avita.co.jp/avatar-training

AVITAは、「アバターで人類を進化させる」をビジョンに掲げ、外見や性別、年齢、場所の制約なく働ける環境づくりを通して、多様な人材の活躍を後押しし、誰もが自在に活躍できる社会の実現を目指しています。

提供サービスは、”人”を中心に据えた設計のもと、アバターや生成AIなどのAI技術を活用した開発を行っています。

今後も、ビジョン達成に向けて、テクノロジーを駆使した業界最高品質のサービス開発に努めてまいります。

会社概要

・会社名：AVITA株式会社

・代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

・役 員：取締役副社長 COO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

・所在地：東京都目黒区

・設 立：2021年6月

・事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」）／ アバターや生成AIを活用したマーケティング支援

・コーポレートサイト：https://avita.co.jp/

・採用ページ：https://www.wantedly.com/companies/avita

・主要サービス：

アバター接客サービス「AVACOM」：https://avita.co.jp/avacom

アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」：https://avita.co.jp/avatar-training

オリジナルアバター制作：https://avita.co.jp/avatar-creative-studio

(https://avita.co.jp/avatar-creative-studio?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250808)