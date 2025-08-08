「THE KISS」新CMに@onefive、有坂心花、徳永智加来の出演が決定！さらに、タイアップソングとして@onefive「TAP!TAP!TAP! (TJO Remix)」が起用されました！
ペアジュエリーブランド「THE KISS」2025年オールシーズンCMに、@onefive、有坂心花、徳永智加来の出演が決定しました。
また、タイアップソングとして@onefiveのライブ定番曲「TAP!TAP!TAP! (TJO Remix)」の起用も決定！爽やかで楽しい@onefiveの楽曲がCMを盛り上げます。
ペアジュエリーブランド「THE KISS」の2025年オールシーズンCMが8月8日「ペアリングの日」（※）に公開されました。
（※リングが二つ並んだペアリングの形が数字の“８”に見えることから、THE KISSが制定）
このCMには、アミューズに所属する@onefive、有坂心花、徳永智加来が出演しています。さらに、タイアップ楽曲には@onefiveのライブ定番曲「TAP!TAP!TAP! (TJO Remix)」が起用され、CMを爽やかで楽しい雰囲気に盛り上げます！
今作のCMの舞台は、セルフ写真館。カップルや友人同士がお揃いのリングを付けて楽しむ様子を通じ「THE KISS」のコンセプトである”「想い」をつなぐジュエリー”をポップに表現しています。
撮影を終えた出演者からのコメント
【@onefive】
SOYO
4人でお揃いのリングかわいい！ぜひみんなも大切な人とつけてねん(ハート)
MOMO
今年もTHE KISSさんのCMに携わることが出来てとても嬉しいです！普段の4人の明るい雰囲気がたくさん出ていてとてもお気に入りです！
KANO
大切な人とこのリングで最高の思い出を☆
GUMI
4人での撮影すっごく楽しかったです(ハート)みんなもリングお揃いにしてね！
【有坂心花】
彼女役で出演させていただきました！有坂心花です！彼氏役の徳永さんと協力してセルフカメラで撮影したり、小道具で遊んだりと、新鮮な撮影でとても楽しかったです！撮影に使用したリングもすごく素敵で、着けていて心がときめきました！皆さんもぜひチェックしてみてください！
【徳永智加来】
彼氏役で出演させていただきました、徳永智加来です。
セルフ写真館での撮影は初めての経験で、自分達でシャッターを切ったり、特徴的なカメラを使ったりと、とても新鮮で胸が高鳴るような撮影でした！
「こんなカップルって素敵だな」と皆さんに感じていただけるような作品になっていると嬉しいです！
ぜひ大切な人と共に、THE KISSさんで二人にとって特別なペアリングを見つけてみてはいかがでしょうか。
CM 情報
・30秒ver：https://youtu.be/h5YTl5k-t_M
・15秒ver：https://youtu.be/l_5LUgzGwl8
・CM撮影の裏側を「Amuse＋」現場レポートにて公開しています（有料）。
「Amuse＋」（アミューズプラス）※有料：https://amuseplus.jp/
本広告は株式会社アミューズコミュニケーションデザイン(所在地: 東京都港区、代表取締役社長 : 香川 健二郎)が企画プロデュースをしました。
アミューズコミュニケーションデザインでは、エンターテインメント企業ならではのノウハウ・スキル・ネットワークを活かしたコミュニケーションプランを企業に対して提案する会社として、2024年10月に設立。アミューズ所属アーティストと企業の結びつきをこれまで以上に強くし、より前向きに企業のプロモーション活動に携わっていきます。
キャストプロフィール
【@onefive（わんふぁいぶ）】
令和元年に結成された、Amuse×avexに所属している新進気鋭ガールズグループ。 MOMO・KANO・SOYO・GUMIの 4人組。グループ名にもなっている onefive は全員が15歳の時に結成し、一期一会を大切に。また「@」には“私たちから”、“今この場所から”という意味が込められている。 ドラマと映画版「推しが武道館いってくれたら死ぬ」に4人揃って出演。合わせてどちらの主題歌も担当。2024年4月にはメジャー1stアルバム「Classy Crush」をリリース。そして今年の3月にはEP「more than kawaii」をリリースし、それを引っさげた東名阪ツアーを完走。去年末から今年にかけて台湾・台南で開催された「2025台南好young跨年晚會」に日本のガールズグループ代表として出演し、その後もアジア圏でのライブに続々と出演。12月には国内でワンマンの開催も決定している。@onefiveのコンセプトである「Japanese Classy Crush」を掲げ、海外へも積極的に進出。音楽活動に限らず、俳優、モデル、バラエティタレントと多岐にわたって活動。
【有坂心花（ありさかこはな）】
2歳からキッズモデルとして活動。『ニコ☆プチ』、『ニコラ』の看板モデルを務め、現在は『ViVi』専属モデル、『めざましテレビ』にイマドキガール として活動中。
【徳永智加来（とくながちから）】
2023年9月よりアミューズに所属。
主な出演作品に、ABC7月期『素晴らしき哉、先生！』（2024）、ABC『スイッチ・マインド～人生取り替えアプリ～』（2025）、NHK夜ドラ『あおぞらビール』（2025）など。
スタッフリスト
A&P アミューズコミュニケーションデザイン、モンキーレンチ
プロデューサー 保崎 渓
演出 Foolish
音楽 @onefive
出演 @onefive、有坂心花、徳永智加来
撮影協力 セルフ写真館PICmii
▽THE KISS公式サイト
https://www.thekiss.co.jp/
▽THE KISS公式オンラインショップ
https://online.thekiss.co.jp/
株式会社アミューズコミュニケーションデザイン
代表者：香川 健二郎
設立：2024年10月1日
事業内容：総合エンターテインメント企業であるアミューズの「アーティストを世に送り出してきた実績」と、「芸能事務所ならではのインフラやノウハウを活かした企業の課題解決」に即したクリエイティブ、コミュニケーションを提案し、様々な企業と広告アライアンスによる新たな価値創造に取り組んでいます。
オフィシャルサイト：https://amuse-cd.jp/