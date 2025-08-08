第16回 調味料選手権2025 一次審査通過商品が決定！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都中央区）は、2025年7月に「第16回 調味料選手権」の一次専門家食味審査会を実施し、全264品の中から厳正な審査を経て、一次審査通過商品55品を選出いたしました。

本選手権は今年で16回目を迎え、全国から個性豊かな調味料が集結。エントリー総数は264品と過去最多。地域色や独自のアイデア、味わい、パッケージデザインに至るまで、各商品の魅力が随所に光る結果となりました。最終審査会は10月15日（水）～10月20日（月）まで阪神梅田本店 食祭テラスにて開催予定。

一次専門家食味審査会風景一次専門家食味審査会風景

【一次審査通過商品】

＜第16回調味料選手権2025一次審査通過商品＞ 全55商品

一覧はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d110263-132-abc871df6966f54964feb2c4b0798358.pdf

●最終審査会は阪神梅田本店食祭テラスで開催

試食会を含む最終審査会を阪神梅田本店食祭テラスにて開催し、10月19日（日）に2025年の日本一の調味料を決定します。

■最終審査会：2025年10月15日（水）～10月20日（月）

〈会場〉阪神梅田本店 食祭テラス (大阪市北区梅田1-13-13)

■最終審査結果発表＆表彰式：2025年10月19日（日）

〈会場〉阪神梅田本店1階 食祭テラス

■販売会

阪神梅田本店：2025年10月15日（水）～10月20日（月）

〈会場〉阪神梅田本店1階 食祭テラス

※場合によって、スケジュール・会場が変更する場合がございます。予めご了承ください

●第16回 調味料選手権特設ページ

https://vege-fru.com/choumiryo/championship/2025/

前回総合第1位に輝いたのは、北海道産いくら醤油漬けと鮭の魚醤をブレンドした贅沢な味を堪能できる調味料！

《 第15回調味料選手権2024 総合第１位 ＆しょうゆ部門 最優秀賞 》

空知舎 いくら醤油／ 株式会社ロコファームビレッジ（北海道）

「空知舎 いくら醤油」

しょうゆ部門W受賞

北海道産いくらに、鮭魚醤と鰹節を使用しました。魚醤のうまみといくらのうまみを十分に楽しめて、上品で贅沢な味わい。いくらの濃厚さ・コク・香りを最大限引き出した、まさに「かけるいくら」。

●第15回調味料選手権2024 結果リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000110263.html

「調味料選手権」について

新しい調味料の斬新性やインパクト・使用用途・食味などを評価して表彰するイベント。全国各地の知る人ぞ知るご当地調味料やメーカーいちおしの調味料を発掘し、社会にその存在を知ってもらうきっかけとなることを目的としています。調味料の魅力を社会に広め、調味料業界が一層活性化することを目指しています。受賞商品は前年比売上５～10倍の可能性も!2024年10月開催の「第15回調味料選手権2024」では、「空知舎 いくら醤油」（株式会社ロコファームビレッジ／北海道）が総合第１位を受賞後に品薄の状態が続きました！そのほかの入賞商品も問い合わせが増えるなど調味料業界注目のイベントです。また、調味料選手権の特別企画「第２回ドレッシング選手権」「第2回パンのおとも選手権」には、テレビを始めさまざまなメディアにも多数取り上げられ、個性豊かな調味料の数々に大きな注目が集まっています。



【公式HP】

■調味料選手権HP：https://www.vege-fru.com/choumiryo/championship/

■「調味料選手権2024」受賞ニュースリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000110263.html

■第2回ドレッシング選手権 ニュースリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000110263.html

■第2回パンのおとも選手権 ニュースリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000110263.html

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に活かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア1F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ： https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：koho@vege-fru.com