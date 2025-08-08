【動画撮影OK】生きた動きを生み出す身体表現の極意をモーションアクターから学ぶ！ 8/29（金）「3D動かさナイト モーションアクターが語る・動く・魅せる！ 」開催（東京・新橋）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3Dアニメーションやモーション演出に関わるすべてのクリエイターを対象とした体験型イベント「3D動かさナイト」をC&R社本社5階（東京・新橋）で開催します。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/?rls)

3D動かさナイト モーションアクターが語る・動く・魅せる！

本イベントには、モーションキャプチャーを専門とするプロ集団・株式会社モーションアクターのメンバーが登壇します。映画・ゲーム・特撮作品などで活躍するトップクラスのアクター陣による実演と解説を通じて、「キャラクターの生きた動き」を生み出す身体表現の極意に迫ります。登壇者は、『仮面ライダーウィザード』など数々の作品で主演アクションを担当し、ハリウッド仕込みのXMAやトリッキングを日本に広めた杉口秀樹氏、特撮・アクションの現場でアクション監督としても活躍する金子起也氏、そして世界大会二連覇の実績を持つマルチダンサーMao氏の3名を予定しています。演技とモーションの関係性を実践的に学べる、他にない貴重な機会です。3Dアニメーションに命を吹き込みたいすべての方へ、皆さまのご参加をお待ちしております。※イベントは動画撮影可能です。業務のリファレンスとして使用も可能です。＜セミナーの内容＞■前半・気になる質問にその場で回答！応募時の質問もリアルタイムで受付・キャラクターが攻撃を受けたときの動きを実際に体験・キャラクターのポーズや動きを工夫して楽しむアクティビティ■後半・参加アニメーターによるストーリー付きの絵コンテづくり・プロと参加者が1対1でアニメーション制作対決！どちらが魅力的に？・表現する動きやテーマは、その場でみなさんからアイデアを募ります【株式会社モーションアクター】仮想現実を支え、キャラクターに魂を吹き込む会社https://motionactor.co.jp/YouTube：https://www.youtube.com/c/MotionActorInc

■日時

2025年8月29日（金） 19：30～21：00



■場所

株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社 5階

住所：東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

地図：https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access



■登壇者

株式会社モーションアクター

代表取締役

杉口 秀樹氏

スタントマン、モーションアクターとして様々な映画やゲームに出演。ハリウッドよりXMA・トリッキングを伝え、仮面ライダーウィザードを担当。2020年(株)モーションアクター設立。

ディレクター・アクターとして最前線へ。

X：https://x.com/jagar001

株式会社モーションアクター

アクション事業部ディレクター

金子 起也氏

器械体操、レスリング、総合格闘技を経てRED ACTION CLUBに加入。仮面ライダー鎧武のシグルドを始め、多くの特撮作品やアクション映画に。モーションアクター、アクション監督、アクションコーディネーターとして活躍中。

株式会社モーションアクター

ダンス事業部ディレクター

Mao氏

ダンス界で全国大会優勝、世界大会二連覇などの成績を残す。海外留学を経てワールドワイドなダンスを習得し、オリジナリティ溢れる振付もこなす。お芝居、アクション、あらゆるキャラクターに対応するマルチモーションアクター。

X：https://x.com/Mao_motionactor

YouTube：https://www.youtube.com/@Maomotionactor



■対象

ゲーム開発者

3DCGデザイナー

3D背景モデラー

3Dキャラクターモデラー

3Dモーションデザイナー

3Dアニメーター

2Dアニメーター

3Dを学ぶ学生

テクニカルアーティスト



■参加費

学生：1,000円

社会人：2,000円

※学生の方は学生証をお持ちください



■服装

アクション体験希望者は、長袖の服、長ズボン、動きやすい服装でお越しください。



■定員

100名



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「3D動かさナイト運営」運営担当

Email：solution@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)