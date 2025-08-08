【動画撮影OK】生きた動きを生み出す身体表現の極意をモーションアクターから学ぶ！ 8/29（金）「3D動かさナイト モーションアクターが語る・動く・魅せる！ 」開催（東京・新橋）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3Dアニメーションやモーション演出に関わるすべてのクリエイターを対象とした体験型イベント「3D動かさナイト」をC&R社本社5階（東京・新橋）で開催します。
▼詳細・お申し込み
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/?rls)
※締切：2025年8月27日（水）18：00
本イベントには、モーションキャプチャーを専門とするプロ集団・株式会社モーションアクターのメンバーが登壇します。映画・ゲーム・特撮作品などで活躍するトップクラスのアクター陣による実演と解説を通じて、「キャラクターの生きた動き」を生み出す身体表現の極意に迫ります。登壇者は、『仮面ライダーウィザード』など数々の作品で主演アクションを担当し、ハリウッド仕込みのXMAやトリッキングを日本に広めた杉口秀樹氏、特撮・アクションの現場でアクション監督としても活躍する金子起也氏、そして世界大会二連覇の実績を持つマルチダンサーMao氏の3名を予定しています。
演技とモーションの関係性を実践的に学べる、他にない貴重な機会です。3Dアニメーションに命を吹き込みたいすべての方へ、皆さまのご参加をお待ちしております。
※イベントは動画撮影可能です。業務のリファレンスとして使用も可能です。
＜セミナーの内容＞
■前半
・気になる質問にその場で回答！応募時の質問もリアルタイムで受付
・キャラクターが攻撃を受けたときの動きを実際に体験
・キャラクターのポーズや動きを工夫して楽しむアクティビティ
■後半
・参加アニメーターによるストーリー付きの絵コンテづくり
・プロと参加者が1対1でアニメーション制作対決！どちらが魅力的に？
・表現する動きやテーマは、その場でみなさんからアイデアを募ります
【株式会社モーションアクター】
仮想現実を支え、キャラクターに魂を吹き込む会社
https://motionactor.co.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/c/MotionActorInc
3D動かさナイト モーションアクターが語る・動く・魅せる！
■日時
2025年8月29日（金） 19：30～21：00
■場所
株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社 5階
住所：東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE
地図：https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access
■登壇者
株式会社モーションアクター
代表取締役
杉口 秀樹氏
スタントマン、モーションアクターとして様々な映画やゲームに出演。ハリウッドよりXMA・トリッキングを伝え、仮面ライダーウィザードを担当。2020年(株)モーションアクター設立。
ディレクター・アクターとして最前線へ。
X：https://x.com/jagar001
株式会社モーションアクター
アクション事業部ディレクター
金子 起也氏
器械体操、レスリング、総合格闘技を経てRED ACTION CLUBに加入。仮面ライダー鎧武のシグルドを始め、多くの特撮作品やアクション映画に。モーションアクター、アクション監督、アクションコーディネーターとして活躍中。
株式会社モーションアクター
ダンス事業部ディレクター
Mao氏
ダンス界で全国大会優勝、世界大会二連覇などの成績を残す。海外留学を経てワールドワイドなダンスを習得し、オリジナリティ溢れる振付もこなす。お芝居、アクション、あらゆるキャラクターに対応するマルチモーションアクター。
X：https://x.com/Mao_motionactor
YouTube：https://www.youtube.com/@Maomotionactor
■対象
ゲーム開発者
3DCGデザイナー
3D背景モデラー
3Dキャラクターモデラー
3Dモーションデザイナー
3Dアニメーター
2Dアニメーター
3Dを学ぶ学生
テクニカルアーティスト
■参加費
学生：1,000円
社会人：2,000円
※学生の方は学生証をお持ちください
■服装
アクション体験希望者は、長袖の服、長ズボン、動きやすい服装でお越しください。
■定員
100名
▼詳細・お申し込み
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162004/?rls)
※締切：2025年8月27日（水）18：00
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
「3D動かさナイト運営」運営担当
Email：solution@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼9/4（木）デモンストレーションを見ながら学ぶアニメ制作の裏側 Vol.2After Effectsで見せる、プロの撮影現場と調整の工夫
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/163966/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/163966/?rls)
▼9/11（木）COYOTE 3DCG STUDIO 3DCG全職種採用説明会
https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/155574/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/155574/?rls)
▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」
https://gamecareerscout.com/applicant
▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」
https://www.cr-ca.com/
イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから
iOS：https://apple.co/3qLDNbT
Android：https://bit.ly/3dkO2AS
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)