技術・デザインの現場から“AIと共に働く”リアルを届ける「MIXI MEETUP！ーTECH & DESIGN DAYー」を8月28日(木)に開催

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、2025年8月28日（木）に、当社本社オフィスにてエンジニア・デザイナー向けイベント「MIXI MEETUP！ーTECH & DESIGN DAYー」を開催いたします。＜connpass掲載ページ＞https://mixi.connpass.com/event/363501/

■「MIXI MEETUP！-TECH & DESIGN DAYー」とは

「MIXI MEETUP！ーTECH & DESIGN DAYー」は、テクノロジーとデザインの“今”を体感できる、カジュアルなミートアップイベントです。本イベントは、「交流」にフォーカスした形式を採用。

トークセッションや展示ブースを通じて、当社の技術・デザイン領域における取り組みや未来の展望を紹介するだけでなく、参加者同士や当社のエンジニア・デザイナーとのコミュニケーションの場を創出し、当社が大切にしている「つながり」や「カルチャー」をリアルに感じていただける機会を提供します。

今回のイベントでは、当社が現在注力している「AI」に関するセッションを中心に実施します。基調講演には当社の開発・デザイン・セキュリティ部門を牽引するトップ3名が登壇。現場に根ざしたAIの活用事例から、未来に残る仕事・変わる仕事の見極め方まで、第一線で起きている「リアルな変化」をお話します。また、デザインのセッションではスマホゲーム「モンスターストライク」のSNSで生成AIを活用して話題化を実現した事例をお届けします。

さらに本社35階には、MIXIのプロダクトに関連するブースや展示などを設置し、体験的に当社の取り組みに触れていただくことができます。体験型コンテンツ「MIXI SELFIE CAM」では、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のホームゲームでも活用された技術を応用し、来場者自身のスマートフォンの撮影映像をその場で投影することで、観戦体験をコミュニケーションの場へと変える新たなテクノロジーを紹介します。

＜開催概要＞- イベント名：MIXI MEETUP！ーTECH & DESIGN DAYー- 開催日時：2025年8月28日（木）o 第一部：16:00受付開始、16:30開始～18:50終了予定o 第二部（懇親会）：19:15開始、21:00退館予定- 開催場所：株式会社MIXI 本社（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F）- 一般募集人数：20名（予定）- 参加費用：無料- 参加方法：以下のconnpass掲載ページより、2025年8月21日（木）18:00までにお申し込みください。申込多数の場合は抽選とさせていただきます。- connpass掲載ページ：https://mixi.connpass.com/event/363501/- 当選通知：2025年8月25日（月）頃までに当選者へご連絡いたします。- オンライン配信について：セッションの模様は、YouTubeチャンネルにてライブ配信予定です。現地参加が難しい方も、ぜひオンラインでご視聴ください。o MIXI TECH&DESIGN：https://www.youtube.com/@mixi_developers

＜セッション内容＞

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。