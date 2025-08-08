真夏の2号連続えなこ祭り開催!!表紙＆巻頭グラビア＆ふろくで登場！『ヤングアニマル』16号 8月8日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』16号を8月8日（金）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

【表紙&巻頭グラビア&ふろく】えなこ

『ヤングアニマル』25年16号【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）

2号連続巻頭グラビア！

夏の自然系衣装に包まれたえなこりんはどこまでもナチュラルでどこまでも美しい！

この季節だけに出会えるえなこりんをあなたにお届け♪

■ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施！えなこ両面クリアファイル PhoTakanori Fujishiroiroえなこ両面クリアファイル PhoTakanori Fujishiroiro

『ヤングアニマル』16号をローソンでご購入いただくと、ローソン&HMVでご購入いただくと、限定の両面クリアファイル特典が付いてくる！ 全2種のクリアファイルをお見逃しなく！

特別掲載！プロトタイプ読切「ペリリュー 玉砕のあと」（武田一義 共同制作：森和美 原案協力：平塚柾緒（太平洋戦争研究会））が掲載！

【特別付録】「えなこ」両面BIGポスター

2015年、戦後70周年に発表された「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」のプロトタイプ読切「ペリリュー玉砕のあと」を掲載！！さらに映画情報もアリ！！

(C)︎武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会

■映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」特報!!メインキャスト決定!!!!!!

終戦80年に届ける、史実に基づく戦火の友情物語。主人公・田丸を演じるのは板垣李光人さん、そして頼れる相棒・吉敷役には中村倫也さんが決定!! 確かな演技力で、壮絶な戦場を生き抜こうとする若き兵士を熱く演じるーー。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nkcMaN_50Ug ]

「ペリリュー ―外伝―」第4巻（完）も好評発売中！

ヤングアニマルコミックス「ペリリュー ―外伝―」（武田一義 共同制作：森和美 原案協力：平塚柾緒（太平洋戦争研究会））4巻

「ペリリュー ―外伝―」 4巻（完）

■著者名： 武田一義 共同制作／森和美 原案協力／平塚柾緒（太平洋戦争研究会）

■ISBNコード：9784592163695

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：880円（本体800円＋税10%）

劇場アニメ2025年12月５日公開！

『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』スピンオフ!!

昭和22年５月、日本兵が去ったペリリュー島で、島田は戦いの日々を自らに問う『どうして』、平成９年、田丸の息子・耕助の七回忌で、残された家族は、ままならない感情を分かち合う『なんだか僕は怒っている』、平成14年、田丸夫妻の過ごしてきた時間を穏やかに振り返る『田丸と光子２』、遡ること昭和18年、徴兵検査に合格し、故郷を離れることになった吉敷が母と妹と交わした約束『出征』。

さらに戦後70周年に発表された本作のプロトタイプ読切『ペリリュー玉砕のあと』も収録。

――戦争の時代と今を繋ぐ命の物語、完結。

待望の毎号掲載復活！「ふたりエッチ」（克・亜樹）が巻頭カラーで登場！

今日の優良さんはいつもと違う…？

待望のコミックス93巻は8月29日（金）発売！！

【巻末グラビア】三田のえ

【巻末グラビア】三田のえ（撮影：カタセタエ）

えなこPresents「Muse撮影会」で見つけたのえちゃんが初登場！

夏にちなんだ衣装が可愛すぎます！

【「ヤングアニマル」2025年16号】

●発売日：2025年8月8日（金）発売

●判型：B5判

●定価：530円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など