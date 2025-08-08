エスポア社が協力する系統用蓄電池用地ファンド、ヤマワケエステートで募集開始

ヤマワケエステート株式会社

ヤマワケエステート株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：梅本拓磨、以下「当社」）は、運営する不動産クラウドファンディングサービス「ヤマワケエステート」（https://yamawake-estate.jp）において、株式会社エスポア【（https://www.es-poir.co.jp）本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 魁太、以下「エスポア社」】が初めて組成に協力するファンド「系統用蓄電池用地 EXITファンド#13(https://yamawake-estate.jp/funds/smi3jinyyga9)」の募集ページを公開したことをお知らせいたします。

当社は、クラウドファンディングを通じて、多様な不動産・事業用地を対象とした投資機会をお届けするプラットフォームです。これまで数多くのファンドを展開してまいりました。2025年からは、系統用蓄電池用地という新たな分野にも取り組んでおり、今回のファンドは第13弾になります。

【本ファンドの概要】

本ファンドは、岡山県小田郡矢掛町に位置する土地を投資対象とし、将来的に系統用蓄電池が設置される予定地です。再生可能エネルギーの拡大に伴い、電力の安定供給を担う蓄電池は急成長する分野であり、注目度の高い不動産クラウドファンディングプロジェクトです。

当社が土地を取得し、協力会社であるエスポア社が蓄電池設備を設置し、売却する予定です。投資額に応じて本物件の賃貸収益や売却益の一部を投資家様に分配する仕組みとなっています。

ヤマワケエステートでは、投資家様より「系統用蓄電池用地 EXITファンド#13(https://yamawake-estate.jp/funds/smi3jinyyga9)」の土地取得費用及びそれらに付随する費用などをクラウドファンディングで調達いたします。

「系統用蓄電池用地 EXITファンド#13」の概要

運用期間 ：約12ヶ月

利想定回り：年利14％

資金使途 ：土地取得費用及びそれらに付随する費用など

本物件は、売却先が確定しているEXITファンドです。運用終了後は、あらかじめ売買契約締結済みの協力会社への売却が予定されています。

ファンドの詳細ページ：『系統用蓄電池用地 EXITファンド#13(https://yamawake-estate.jp/funds/smi3jinyyga9)』

【系統用畜電池の可能性について】

政府は「2050年のカーボンニュートラル」の実現を目指し、2040年までに再生可能エネルギーの割合を40～50％まで引き上げる方針を掲げています。この目標達成の鍵となるのが、電力の需給バランスを調整する「系統用蓄電池」が注目されています。

再生可能エネルギーの導入が進む中、天候や時間帯によって発電量が大きく変動するという課題があります。このような不安定な電力供給を安定させるために、蓄電池の導入が進められています。



蓄電池は、電気エネルギーを一時的に貯蔵し、必要なときに放電して利用できる装置です。「系統用蓄電池」は、発電設備なしで系統（発電所から家庭や工場に電気を供給するための設備）と接続でき、需給バランスを調整するインフラとして機能します。

2021年の電気事業法改正により、1万kW以上の蓄電所は「発電所（発電事業）」として認定されました。従来の卸電力市場に加え、容量市場や需給調整市場が形成され、新たなビジネスモデルとして大きな可能性を秘めています。

【エスポア社とファンド組成の背景と目的】

エスポア社は、創業50年を超える歴史を持ち、不動産に関する豊富な知見と実績を有する企業です。これまで、全国の土地を有効活用するための企画・提案や、不動産を通じた資産の管理・運用サポートを長年にわたり手がけており、近年は安定供給が可能なクリーンエネルギーとの親和性を活かし、再生可能エネルギー分野への取り組みに注力。エスポア社は、今後成長が期待される「系統用蓄電池」事業の本格化を予定しています。

エスポア社のホームページはこちら(https://www.es-poir.co.jp/)

系統用蓄電池用地に関するエスポア社の適時開示はこちら (https://www.es-poir.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/06/%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%EF%BC%88%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%94%A8%E8%93%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E7%94%A8%E5%9C%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%AD%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E9%9B%BB%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%EF%BC%89-%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf)

当社との適時開示はこちら(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3260/tdnet/2669681/00.pdf)

エスポア社の代表インタビューのYouTubeはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L0emf5SBxzM ]

エスポア社が初めて協力するファンド「系統用蓄電池用地 EXITファンド#13(https://yamawake-estate.jp/funds/smi3jinyyga9)」に、ぜひご注目ください。

・不動産クラウドファンディング「ヤマワケエステート」とは

「ヤマワケエステート」は、WeCapital株式会社の100％子会社であり、宅地建物取引業者であるヤマワケエステート株式会社が運営する、不動産クラウドファンディングプラットフォームです。

不動産特定共同事業法（第1号・第2号）に則り、ヤマワケエステート株式会社が土地やビルなどの不動産物件を取得または賃貸借等して運用し、得られた利益の一部を投資家に配当として還元いたします。

※投資対象の状況や市況等により、想定通りの配当が行われず元本が毀損するリスクが存在します。

各商品の手数料やリスクについては、商品ごとに異なるため、当該商品に係る契約成立前交付書面や個別の契約書等の資料をご覧いただいた上、最終的な投資決定は、ご自身の判断と責任において行うようにお願いいたします。

◆ヤマワケエステート公式サイト：https://yamawake-estate.jp/

