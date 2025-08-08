¡Ø¡Ö¶âÇû¤ê¡× illustration by ²ÖÓÙºÚ¡Ù¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ü¶Ì¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¡Ö¶âÇû¤ê¡× illustration by ²ÖÓÙºÚ ¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¡Ö¶âÇû¤ê¡× illustration by ²ÖÓÙºÚ ¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-189303&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£¡Ö¶âÇû¤ê¡× illustration by ²ÖÓÙºÚ ¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¼Ü¶Ì
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â165mm(ÂæºÂ´Þ¤à)
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂæºÂ¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(C)²è²èÅª²ÖÓÙºÚ/2021
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
