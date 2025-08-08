サポーターの熱気あふれるホームスタジアムを鮮やかなカラーで表現したBorussia Dortmundの2025-26新ホームキットを発表！プーマが情熱と一体感をデザインに込めたユニフォームが登場

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、パートナーシップを結ぶドイツ・ブンデスリーガに所属するフットボールクラブ「Borussia Dortmund（ボルシア・ドルトムント）」の2025-26シーズン新ホームキットを2025年9月初旬より順次発売開始予定です。

■ホームスタジアムの熱気を表現した力強い新デザインを採用

2025-26シーズンのホームキットは、クラブを象徴するイエローをベースに、胸元にブラックのグラフィックを大胆にあしらったデザインとなっています。ボルシア・ドルトムントの本拠地スタジアム「SIGNAL IDUNA PARK（シグナル・イドゥナ・パルク）」で、南側スタンドを埋め尽くすサポーターによってつくられる圧巻の応援エリア「Yellow Wall（イエロー・ウォール）」の熱気と迫力を、視覚的に表現しています。背面の首元には、“Borussia Verbindet（ボルシアは人々をつなぐ）”というメッセージがあしらわれており、クラブが掲げる多様性と団結の理念を象徴しています。

■ポリエステル繊維廃棄物をリサイクルする長期的なソリューション「RE:FIBRE（リ・ファイバー）」を採用

ジャージ レプリカには、プーマが推進するサステナビリティプロジェクト「RE:FIBRE（リ・ファイバー）」を採用。ポリエステル繊維廃棄物などを再利用し、全体の95%以上にリサイクル素材を使用しています。高い快適性を保ちながら、環境負荷の低減にも貢献する、次世代型のフットボールジャージです。さらに、吸水速乾素材“dryCELL（ドライセル）”も採用しており、試合の日はもちろん、日常使いにも最適です。

一方、選手が実際に着用するオーセンティック ジャージには、プーマ独自の軽量素材“ULTRAWEAVE（ウルトラウィーブ）”を採用。構造化された4wayストレッチ設計により、重量と摩擦を軽減し、プレーヤーの動きを快適にサポートします。

【PUMA Senior Director Product Line Management Performance Apparel Marco Mueller（マルコ・ミューラー）コメント】

「ドルトムントのブラックとイエローほど象徴的な色は他にありません。今回のホームキットではその存在感をさらに高め、よりユニークなデザインに仕上げました。ブラックグラフィックをイエローベースに融合させたことで、鮮やかなコントラストが生まれ、シグナル・イドゥナ・パルクで躍動するイエローウォールをより印象的に演出してくれると確信しています。」

【Managing Director of Borussia Dortmund Carsten Cramer（カルステン・クレイマー）コメント】

「プーマは、ドルトムントのスピリットをデザインで表現してくれる信頼できるパートナーです。このホームキットは、私たちの情熱とコミュニティを象徴する存在です。シグナル・イドゥナ・パルクのエネルギーと感情を、そのままピッチと世界中のファンへと届けてくれることでしょう。」

キャンペーン動画URL： https://youtu.be/iZkLQq98jRU

2025-26シーズンのホームキットは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※商品によりプーマストアの取扱店舗が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

〈商品詳細〉商品名： BVB HOME オーセンティック ジャージ 希望小売価格：18,700（税込）商品番号：780087 カラー：01商品名： BVB HOME ジャージ レプリカ 希望小売価格：13,750（税込）商品番号：780088 カラー：01【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

【GO WILDについて】

プーマは2025年よりブランド史上最大規模のグローバルキャンペーン「GO WILD」を展開中です。「勝利だけがスポーツの価値ではなく、“自分らしく、思うがままに”楽しむことこそが本当の魅力である」というメッセージを掲げ、すべてのアスリートに向けて、自らの内なる情熱を解き放つことの大切さを発信しています。プーマはこのキャンペーンを通じて、ランニングのみならず、バスケットボール、サッカー、そしてゴルフといったさまざまな競技において、従来の枠にとらわれないスポーツの新たな価値観を提案していきます。

・キャンペーンサイト：https://jp.puma.com/jp/ja/go-wild

・キャンペーンムービー：https://youtu.be/ExT8j8YFx1U

【読者お問合せ先】

プーマ お客様サービス Tel：0120-125-150