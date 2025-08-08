【FC東京】木村誠二選手 KVCウェステルロー(ベルギー)へ完全移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

木村誠二選手が、KVCウェステルロー(ベルギー)へ完全移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。

【木村 誠二(きむら せいじ)選手プロフィール】

□ポジション：DF

□生年月日：2001年8月24日

□出身：千葉県

□身長/体重：186cm/80kg

□経歴

2008-2013 FC平田

2013-2014市川FC

2014-2016 FC東京U-15深川

└2014年関東ユースサッカー(U-15)サッカーリーグ1部 2位

高円宮杯第26回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝 2017-2019 FC東京U-18

└2017年第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 優勝

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017チャンピオンシップ 優勝

└2018年 FC東京(第2種登録選手)

└2019年 FC東京(第2種登録選手)

2020- FC東京

└2021.02-2021.07 京都サンガF.C.※育成型期限付き移籍

└2021.07-2022 SC相模原※育成型期限付き移籍

└2022-2022.07 モンテディオ山形※育成型期限付き移籍

└2024 サガン鳥栖※期限付き移籍

□代表歴

2017年 U-16日本代表、2018年 U-17日本代表、2019年 U-18日本代表、2020年 U-19日本代表、2022年 U-21日本代表、2023年 U-22日本代表、2024年 U-23日本代表(パリオリンピック)

□出場記録(2025年8月8日時点)

□木村誠二選手コメント

「期限付きで他のクラブに移籍していた期間もありましたが、中学1年生から約11年間、ずっとFC東京の選手としてサッカーをしてきました。

今回は完全移籍になるので、初めてFC東京という肩書きが完全に外れることになります。

これまでたくさんの応援をありがとうございました。

どんな時もどこのチームにいても、応援してくださるみなさんのお陰で今の自分があると思います。

東京の選手として試合に出られていた時間は短いものでしたが、東京のユニフォームを着て味の素スタジアムで試合に出場できたことをとても幸せに感じています。

海外のチームで、時差もあるなかで試合を観てもらえる機会はかなり減ってしまうと思いますが、日本まで活躍している情報が届くように必死で頑張ってきます。

東京の躍進を心から願っています。本当にありがとうございました！」