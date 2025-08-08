ペットケアブランド「molum（モルム）」がアジア最大級のペット展示会「Pet Fair Asia 2025（上海）」に出展決定！

■ 出展概要

株式会社リプカ

イベント名：Pet Fair Asia 2025

会期：2025年8月20日（水）～24日（日）

会場：上海新国際博覧中心（Shanghai New International Expo Center）

ホール：N5ホール

ブース番号：N5E51

主催：日本貿易振興機構（ジェトロ）

会場情報ホール位置図ブース位置図

■ 「molum（モルム）」について

愛犬は同じ「家族」でありながら、ヒトより先に旅立ちの日が来てしまいます。

「molum」は、そんな大切な家族との思い出をもっとたくさん作れるように、残せるように、彩れるように、最期に笑顔で見送ることができるように、という願いを込めたブランドです。

わんちゃんの皮膚は人間の約3分の1の厚さしかなく、刺激にとても敏感です。だからこそ、「人より良いものを、家族であるわんちゃんに」という想いで、安心して使える成分設計と使い心地にこだわりました。

トリマーからの信頼も厚く、多くの愛犬家にご支持いただいています。

molumブランドサイト :https://molum-shampoo.studio.site/

■ 展示予定製品

・オーガニック高保湿泡シャンプー

・モルムシャンプー

・モルムトリートメント

・モルムエッセンス

・トライアルセット

■ 出展の目的

近年アジア圏ではペットの“家族化”が急速に進み、ペットの健康と快適さに対する関心が高まっています。

その中でも皮膚病はペットがもっとも多く抱える悩みのひとつであり、5匹に1匹が苦しんでいるというデータも存在します。

molumは、日本発の品質と愛情を込めた製品を通じて、皮膚トラブルに悩むすべての飼い主様とわんちゃんを支えたいという想いから、昨年に続いて本展示会に出展いたします。

中国をはじめとした海外のペットオーナーやバイヤー、ディストリビューターの方々との交流を深め、より多くのわんちゃんと飼い主様に“おうちエステ体験”を届けることを目指しています。

■ molum代表 塩谷 拓斗コメント

私自身も、長年愛犬の皮膚トラブルに悩まされていました。掻きむしって赤くなった皮膚をどうにかしてあげたくて、何十種類ものシャンプーやトリートメントを試した日々。

だからこそ、本当に安心して使えるものを、自分で作ろうと決めたのがmolumの始まりです。

今ではmolumのシャンプーを使い始めてから愛犬の皮膚炎はなくなり、動物病院の先生やトリマーさんからもお褒めの言葉をいただけるようになりました。

愛犬は大切な家族。でも、私たちより先に旅立ってしまう存在です。

だからこそ、今を大切に、一緒に過ごす時間を少しでも健やかに、笑顔で彩ってほしい。

皮膚病はすべての病気の中でもっとも多い病気。だからまずは、皮膚に優しいシャンプーをしっかりと選んでほしい。

molumを通して、わんちゃんの健康を守り、かけがえのない時間をより長く一緒に過ごせるようにと心から願っています。

■ 今後の展望

molumでは、“おうちシャンプーを、エステ時間に”というコンセプトのもと、日本国内はもちろん、海外でも愛犬と飼い主のQOL向上をサポートしてまいります。

今後はアジア圏を中心とした販路拡大や、現地パートナー企業との連携も強化していく予定です。

【会社概要】

会社名：株式会社リプカ

所在地：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン627

代表者：代表取締役 塩谷 拓斗

事業内容：SNSマーケティング・WEB制作・広告運用・ペット事業

HP :https://ripuca.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リプカ molum事業部

担当：高橋 里香

Email：r.takahashi@ripuca.co.jp

Instagram @molum_official_(https://www.instagram.com/molum_official_?igsh=eTBqeGpuMHVzZHNt&utm_source=qr)

Instagram :https://www.instagram.com/molum_official_?igsh=eTBqeGpuMHVzZHNt&utm_source=qr