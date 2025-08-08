【東京ジュエリーインデックス】汗にも水にも強い！夏にぴったり、ステンレスジュエリーの発売を開始しました！

株式会社オリエント4C's

株式会社オリエント4C's（所在地: 東京都台東区、代表取締役社長: 三枝幹弥）が運営するジュエリーショップ「東京ジュエリーインデックス」のオンラインショップにて、新商品ステンレスジュエリーを販売開始しました。

https://shop.tj-index.com/topics/stainless-jewelry-summer/

ステンレスジュエリーなら夏にぴったり！

金属アレルギーの心配が少なく、変色しにくくてタフ。しかもデザインは繊細でスタイリッシュ。海やプール、フェスなど夏のアクティブなシーンでも、ずっとあなたに寄り添ってくれます。

医療器具にも使われるサージカルステンレス（SUS316L）なら、肌にやさしく、汗にも強いので夏のデイリーユースに最適です。

※コーティングのものに関しては変色の可能性がございますので、あらかじめご了承ください

ステンレス316L（SUS316L）とは

医療器具を製造する上で、「汗・体液・血液・空気中のガスなど」と接触しても、合金の金属成分が「イオン化して溶け出し難い」という目的で作られたステンレスです。その特性をいかして、金属アレルギー対策に使えると、近年ジュエリーの素材としても使われだしました。

※金属アレルギーには個人差がございます。すべての方にアレルギー反応が起こらないということではございませんので、あらかじめご了承ください。

サージカルステンレス イエローゴールド キュービックジルコニア ピアス Web限定 \10,560（税込）サージカルステンレス ホワイトゴールド キュービックジルコニア ピアス Web限定 \10,560（税込）サージカルステンレス イエローゴールド キュービックジルコニア ピアス Web限定 \5,500（税込）サージカルステンレス ホワイトゴールド キュービックジルコニア ピアス Web限定 \10,560（税込）

大人気喜平ジュエリーもオンラインなら期間限定最大22%OFF！

かっこいい大人のジュエリーとしてはもちろん、資産としても注目されている喜平。

新アイテムも追加されましたので、ぜひご覧ください。

喜平なら東京ジュエリーインデックスです。

https://shop.tj-index.com/topics/kiheimax22off/

東京ジュエリーインデックスとは

東京ジュエリーインデックスは首都圏に6店舗を構えるジュエリーショップです。

ジュエリー販売、リフォーム、オーダージュエリー販売と、ジュエリーのことなら私たちにお任せください。

自社工房を持ち、国家資格を持った職人がひとつひとつ真心をこめて向き合うジュエリーは一生物であることはもちろん、リフォームという新たな形であなたに寄り添うことも。

私たちはジュエリーを通して人生を豊かに彩るお手伝いをしたいと考えています。

https://shop.tj-index.com/