西鉄福岡（天神）駅で手荷物のお預かりサービス・配送サービスを開始！
西日本鉄道株式会社
西日本鉄道(株)は、(株)エニキャリと提携し、西鉄福岡（天神）駅２階 チケットカウンターにて、「スーツケースなどの手荷物お預かりサービス」及び「お預かりした手荷物を当日中に福岡市内のホテルや福岡空港、JR博多駅へ配送するサービス」を2025年8月7日より開始しました。
西鉄グループでは2025年3月より、(株)西鉄ホテルズが運営する福岡市内６ホテルで手荷物配送サービスを開始しております。今回、新たに日々多くの観光客が訪れる西鉄福岡（天神）駅を加えることで、天神エリアでのロッカー不足の解消やオーバーツーリズムによる交通機関の混雑解消を目指します。
本施策を通して、手ぶら観光をより一層推進し、移動の快適性向上や観光地・公共交通機関等の混雑
緩和を図ってまいります。
■ 手荷物配送サービスの概要
【開始日】
2025年8月7日（木）
【荷物預け時間】
当日10:00～13:00
【受取場所・時間】
１.JR九州博多駅 手荷物預かりサービスカウンター （博多駅1階コンコース）
受取時間：15:00～18:00
２.福岡空港国際線旅客ターミナルビル１F DELIBAGカウンター
受取時間：16:00～18:00
３.福岡市内の対象ホテル
受取時間：ホテルによって異なります
【料金】
手荷物配送：1個あたり1,900円（税込）
手荷物預り：1個あたり1,000円（税込）
【カウンター場所】下図参照
※サービス内容は変更になる場合があります
■ 利用手順
１．サービスカウンターに来店し、スマホ専用サイトから申し込み手続き
（サイトのURLはサービスカウンターにてご案内いたします）
2．サービスカウンターで手荷物をお預け（当日13時まで）
3．手ぶらで福岡の街を快適に観光
4．当日中に、配送先で荷物を受け取り