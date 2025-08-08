西鉄福岡（天神）駅で手荷物のお預かりサービス・配送サービスを開始！

西日本鉄道株式会社

　西日本鉄道(株)は、(株)エニキャリと提携し、西鉄福岡（天神）駅２階 チケットカウンターにて、「スーツケースなどの手荷物お預かりサービス」及び「お預かりした手荷物を当日中に福岡市内のホテルや福岡空港、JR博多駅へ配送するサービス」を2025年8月7日より開始しました。



　西鉄グループでは2025年3月より、(株)西鉄ホテルズが運営する福岡市内６ホテルで手荷物配送サービスを開始しております。今回、新たに日々多くの観光客が訪れる西鉄福岡（天神）駅を加えることで、天神エリアでのロッカー不足の解消やオーバーツーリズムによる交通機関の混雑解消を目指します。



　本施策を通して、手ぶら観光をより一層推進し、移動の快適性向上や観光地・公共交通機関等の混雑


緩和を図ってまいります。




■ 手荷物配送サービスの概要

【開始日】


　2025年8月7日（木）　



【荷物預け時間】


　当日10:00～13:00



【受取場所・時間】


　１.JR九州博多駅 手荷物預かりサービスカウンター　（博多駅1階コンコース）


　受取時間：15:00～18:00


　２.福岡空港国際線旅客ターミナルビル１F DELIBAGカウンター


　受取時間：16:00～18:00


　３.福岡市内の対象ホテル


　受取時間：ホテルによって異なります



【料金】


　手荷物配送：1個あたり1,900円（税込）


　手荷物預り：1個あたり1,000円（税込）



【カウンター場所】下図参照




※サービス内容は変更になる場合があります


■ 利用手順

１．サービスカウンターに来店し、スマホ専用サイトから申し込み手続き


　（サイトのURLはサービスカウンターにてご案内いたします）


2．サービスカウンターで手荷物をお預け（当日13時まで）


3．手ぶらで福岡の街を快適に観光


4．当日中に、配送先で荷物を受け取り