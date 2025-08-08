水上を“散歩”する体験を、琵琶湖で。パーソナル水上クラフト「Wheeebo」、レイクサイドテラス琵琶湖で提供開始。

Oceanos株式会社

Oceanos株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：前田 陵、以下「Oceanos」）は、同社が開発・製造する水上パーソナルクラフトWheeebo（ウィーボ） を、滋賀県高島市のアウトドアリゾート「レイクサイドテラス琵琶湖」に導入し、2025年8月9日（土）より宿泊者へのレンタル提供を開始いたします。

「Wheeebo」は、マリンレジャーの新たな可能性を切り開くために企画・開発された、“水の上を歩く感覚”を体験できる水上パーソナルクラフトです。

宿泊者は、「Wheeebo」をオールインクルーシブのアクティビティとして体験可能です。まるで湖の上を“散歩”しているような、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

■「Wheeebo」概要

「Wheeebo（ウィーボ）」は、マリンレジャーの新たな可能性を切り拓く水上パーソナルクラフトです。直径約1.5 mの円形フロートを、手元リモコンのジョイスティックを倒すだけで、誰でもスイスイ安全操縦。海・湖・人工池・プールなど多彩な水面を自由にクルーズできます。操縦免許は不要、最大2人まで同乗可能なので、お子様からシニアの方々まで幅広い年代の方々が安心して一緒に楽しめます。

特徴：

- 水上でのリラックスタイムを提供海との一体感を味わいながら、水上でのんびりした時間をお過ごしいただけます。- 誰でも直感的に操作可能シンプルな操作性で、乗るだけですぐに水上の旅を始めていただけます。- 水上における、多様な利用環境海、湖、川、プールなど、様々な水域での活動に適しています。

公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/wheeebo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@wheeebo

■提供概要

導入施設：レイクサイドテラス琵琶湖（滋賀県高島市勝野1533）

提供期間：2025年8/9～11月末（予定）

※冬季（12～3月）は休止、天候により中止の可能性あり

施設概要：全18室のグランピング＆スパリゾート。客室温泉、サウナ、プール完備

公式サイト：https://www.biwako-glamping.com

■ Oceanos株式会社について

Oceanos株式会社は、2023年8月にヤンマーホールディングス株式会社からスピンアウトし、水上アクティビティとマリンレジャーの未来を刷新することに注力するスタートアップ企業です。最初の製品となる「Wheeebo」を起点に、世界中のビーチでの新たな感動体験の提供を目指します。

本社：東京都渋谷区

代表取締役：前田 陵

URL：https://www.wheeebo.com

本件に関する問い合わせ先：

contact@wheeebo.com