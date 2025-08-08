実写×アニメの新感覚ハイブリッドドラマ『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』(HA-LU最新作)、8月29日よりNTTドコモのLeminoにて独占配信。―― 主演：豊田裕大、ヒロイン声優：早見沙織

株式会社HA-LU

数分で心が夢中になるショートドラマレーベル株式会社HA-LUは、株式会社NTTドコモとの共同プロジェクトの第二弾として、ヨコ型ショートドラマ『アリアの番人』（全6話）を制作・配信いたします。

原作は、映画『マンガ家、堀マモル』の原作者・seta氏が担当。キャラクターデザインを人気イラストレーター・くるみつ氏（ポケモンカードイラストデザイン等）が手がけ、ヒロインの仲間役の声優として、名塚佳織氏（『ONE PIECE FILM RED』<ウタ> 等）と日本武道館単独ライブ開催の人気アイドルグループ「iLiFE!」のメンバーが参加。主演・豊田裕大氏の瑞々しい演技と、声優・早見沙織氏（『SPY×FAMILY』<ヨル・フォージャー>等）がいのち吹き込むキャラクターとともに、実写とアニメが融合した未来感ある映像体験であるハイブリッドショートドラマをお届けします。

なお、HA-LU × ドコモ共同プロジェクト第1弾『ハル学園～青が白に溶ける春～』は以下よりご視聴いただけます。https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDM0ODE=?pit_git_type=SERIES

■ 作品のあらすじ

何者かにならなきゃ、って思ってた。君に会うまでは。

就職活動に失敗し、自信を失った青年・銀が「死にたい」と本音を書いた日記。

その言葉が呼び出したのは、謎の存在“アリアの番人”。

偽りの自分を演じてきた銀は、番人やかつての恋人・友人たちとの再会を通して、“何者か”ではなく、“本当の自分”と向き合い始める。

■ 『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』に込めた想い

本作のサブタイトルにある「何者かになりたい僕ら」というテーマは、原作者であるseta氏とHA-LUの代表であるはるぼーの会話から生まれました。本音を吐くことが難しく少ない時代に生きる若者たちに、「何者かになることに焦らないでほしい」「本音に耳を貸してくれる人にきっと出会える日が来る」などのメッセージを込め、タイトルにオペラの独唱の意味で知られる “アリア“ という言葉を用いています。そして、ともすれば重たくなりがちなテーマを身近に感じてもらえるようにアニメーションと実写のハイブリッド作品制作に仕上げるために、22歳の松浦翔平監督が初のアニメーションチームとの共同作業に挑戦しています。

■ 作品概要

タイトル：「アリアの番人～何者かになりたい僕ら～」

制作スタジオ：株式会社HA-LU

監督：松浦 翔平

脚本：西玲央菜

プロデューサー：石川大起、田村啓介

■ 配信概要

配信日：2025年8月29日（金）正午～

配信プラットフォーム：Lemino

話数：全6話

特設サイト：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000123/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_ariapressrelease-arianobanninlp-0808(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000123/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_ariapressrelease-arianobanninlp-0808)

提供形態：第1～2話は無料配信（※1）、第3話以降はLeminoプレミアム 月額990円（税込）（※2）にて配信

※1：第3話までα・Z世代向けのカルチャーイベント「渋谷アオハル2.0祭」の8月16日（土）コラボステージにて追加無料で特別配信

※2 :「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

■ 「Lemino」概要

ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

■ 主なキャスト

(C)︎中野修也

■ 豊田裕大（主演）

今話題の若手俳優として注目を集め、ドラマや映画など幅広いジャンルで活躍中。本作では、過去のトラウマと向き合う高校生・銀として、実写パートの主人公を務める。

- コメント

自分の人生を選ぶとき、社会的地位や見栄といったものから抜け出せた先に本当の人生があるのだと思います。

何者かになりたいと願う人にも、今この瞬間、なにかの選択に迷っている人にも、大事な場所に立ち戻らせてくれる様な作品になっていると思います。是非ご覧いただけると嬉しいです。

■ 坪倉 由幸

お笑いトリオ「我が家」のメンバーで、俳優としても活躍中。本作では、銀が働くコンビニの店長を演じる。一見頼りないが、実は“番人”の存在をどこかで知っているようなそぶりも。物語後半、思いがけない形で銀の選択に関わってくる人物を務める。



- コメント

監督も共演者の方々も初めましての現場だったのですが、若く才能のある方ばかりでとても刺激を受けましたし、とても楽しかったです。是非、たくさんの方々に観ていただきたいです。

■ 早見沙織（ヒロインCV）

『SPY×FAMILY』（ヨル役）、『鬼滅の刃』（胡蝶しのぶ役）『雨と君と』（藤役）など数々の人気作に出演。本作では、物語の鍵を握るヒロインを務める。



- コメント

深瀬夜は、アリアの番人として二次元の姿で銀の前に現れる不思議な存在です。不器用な銀の想いを感じとり、背中を押せたらと思いながら演じました。実写とアニメの融合にも注目の、心温まる物語です。お楽しみに！

■ 名塚佳織（OtOchan CV）

『交響詩篇エウレカセブン』エウレカ、『コードギアス 反逆のルルーシュ』ナナリー・ランペルージ、『ONE PIECE FILM RED』ウタ、『薬屋のひとりごと』翠玲、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』キシリア・ザビ、『らんま1/2』久遠寺右京 など、数々の人気作に出演。本作では、マスコットキャラクターとしてアニメパートに登場。



- コメント

マスコットキャラクター的な役を演らせていただく機会があまりないので、新鮮でとても嬉しかったです。可愛らしくも芯のある「OtOchan」を皆さまにも好きになってもらえたら…。そして作品を楽しんでいただけますと幸いです。

■ iLiFE!（OtOchan CV）

Z世代に人気のアイドルグループ。2025年8月には日本武道館での単独ライブを予定しており、TikTokを中心に音楽・カルチャーシーンで注目を集めている。本作では、キャラクターとしてアニメパートに登場。

■ キャラクターデザイン

■ くるみつ

ポップでビビッドな色使いが特徴のイラストレーター。

ポケモンカードやソーシャルゲームのキャラデザ、CDジャケットからグッズまで幅広く活動中。

YouTube『くるみつちゃんねる』にてメイキング解説やスキル講座なども公開中！

■ 新しい視聴体験を生む、イベント・SNSとのクロスメディア展開

本作の配信開始日は、HA-LUが主催するα・Z世代向けのカルチャーイベント「渋谷アオハル2.0祭」の開催期間中の8月16日（土）にあわせて展開されます。オフラインとオンラインを横断した連動施策として、会場でのビジュアル展開やステージ企画も予定しています。

- 8/16（土）19時30分より「アリアの番人～何者かになりたい僕ら～」スペシャルステージ

今話題の俳優・豊田裕大さんと、お笑いトリオ「我が家」のメンバーで、俳優としても活躍中の坪倉由幸さんが登場。作品の上映にくわえ、トークやQ&Aを交えたスペシャルステージを展開します。

また、アニメーションで描かれるヒロインの “公式SNSアカウント” が物語と連動し、視聴者とのインタラクティブなコミュニケーションを実現。SNSを通じて、キャラクターが現実に “存在する” ような体験設計を取り入れています。

■ 渋谷アオハル2.0祭について

概要：「渋谷アオハル2.0祭」は、その世界観をリアルな都市空間へと拡張し、五感で “青春” を体験できる場所をつくる初の試みです。渋谷というカルチャーの交差点で、若者の感性と企業・ブランド・クリエイターたちが交わることで、次なる文化のうねりを生み出していきます。

会期：2025年8月16日（土）・17日（日）

時間：会場オープン 12:00

メインステージコンテンツ 16:00～21:00（16日）、17:00~21:00（17日）

会場：MIYASHITA PARK （渋谷区立宮下公園）屋上

入場：無料

イベントHP：https://ha-lu.jp/event/shibuya-aohalu-v2-fes

公式 Instagram：https://www.instagram.com/aohalu2.0sai/

公式 X：https://x.com/aohalu2_0sai

前夜祭：8月15日（金）18:00 ～ ＠渋谷サクラステージ4階「404Not Found」

■ コメント

- 原作者 seta

私には、子供の頃から「想像の友達」がいました。

彼女は10代の頃に現れて、そして30歳を迎えるまでずっと私の中にいました。

彼女がいなくなった時「どうして、現れて」「どうして、消えた」のだろう、と考えました。

すると、すぐに理由は見つかりました。

単純に私には「本音で話せる話し相手がいなかったんだ」と。

子供の頃から変わり者と言われてきました。

家庭の事情で学校生活でみんなと同じようにできないこともありました。

それらを個性、と思えるようになるまでにはとても時間がかかり、その間にも悲しいことや嬉しいことは日々、待ったなしで訪れます。そんな時、彼女がいてくれたから私の中の言葉たちは救われたのです。

今、私はようやく自分を受け入れ、自尊心を構築することができました。

そして、彼女を失いました。それは、一体どちらの方が良かったのか‥

いや、彼女のためにも前者としましょう。

あなたには、本当の友達はいますか？

あなたには、どんな本当の言葉がありますか？

現在SNSの世界には、私が小さかった頃には想像もしていなかった量の言葉の洪水が起きています。

底の見えない濁流のようなその言葉たちをみると、私の足は恐怖で硬直してしまいます。

皆さんは、どうでしょうか。

この物語は、そんな本音の言いづらいこの時代に「私たちはどう自分の本音と向き合っていこうか？」を皆さんと考えたくて作りました。正解があるわけではありません。しかし、どんなに取り繕ってもいつも一番心臓に近くにあるのは自分の気持ち。その気持ちに、この作品を通して耳を澄ませていただけたら嬉しく思います。

2Dのキャラクターに扮した「夜」と、現実を生きる「銀」の物語に

「理解者はきっと近くにいるよ」という願いを込めて。



- 監督 松浦 翔平

本作のテーマは、若者たちが抱える大きな悩みであり、欲求でもある「何者かになりたい」という感情です。この思いは、現代社会に生きる若者にとって一層切実なものであり、主人公・銀もその影響を強く受けています。

物語の中では、2次元の姿を持つ「アリアの番人」というキャラクターが登場し、この存在と出会うことで、銀の内面は少しずつ変化していきます。視聴者の皆さまには、そんな銀の「何者」が、どのように揺れ動き、変わっていくのかを感じ取っていただければ幸いです。

- 株式会社HA-LU 代表取締役社長 岡春翔

まずHA-LUの初の挑戦である実写×アニメのハイブリッドな作品をNTTドコモのLeminoの皆様、原作者のseta様、演者の皆様、イラストレーターのくるみつ様、制作のスタッフの皆様、そしてこの作品にご協力頂いた皆様とご一緒することができてとても光栄であり嬉しく思います。

人は生きていて ”何者かになりたい” と思うことが一度は必ずあると思います。そしてその人生の中で辛い事、悲しい事、悔しい事、いろんな感情が出てきて全てを放り出したくなる瞬間が何回もあると思うのですが、そのどん底があるから人は強くなり、自分の理想とする”何か”に近づいていくのではないかと思います。その心の持ち用一つで、”今”という瞬間がすごく未来のハッピーなことに活きてくると思っており、この作品で登場するキャラクター（夜）の言葉がヒントになるんじゃないかと思います。

この作品にはたくさんの方の ”思い” があり ”届けたい” コトがあります。それを受け取って頂いた方々のお守り的な存在になれればと思っております。

改めて、ご一緒させていただいた皆様ありがとうございました。これから年齢問わずいろんな方々に見てもらえると嬉しいです。皆様引き続きよろしくお願い致します。

■ 株式会社HA-LUについて

数分で心が夢中になる、ショートドラマレーベル「HA-LU」。

次世代のクリエイターが集い、アオハルをアップデートする ”青春2.0” を繰り広げ、誰もが夢中になるショートドラマを世の中に生み出すショートドラマレーベル。

「非常識なムーブメントを起こす」ことをミッションに掲げ、2024年4月に設立。"ワカモノの感性 / 等身大" を軸に、誰しもが持っているアオハルをアップデートし続け、自由な「青春2.0」を創り出す。日本発、HA-LU発、そしてワカモノ発で、数分で心が夢中になるショートドラマを世界へ―。

会社名 ： 株式会社HA-LU

所在地 ： 東京都港区赤坂7-4-7 シェ・イレーヌビル 2F

代表者 ： 岡 春翔

設立 ： 2024年4月30日

サイト ： https://ha-lu.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/halu.japan/

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@halu_gakuen

また、HA-LUでは、事業パートナー、イベント協賛企業を募集しています。

日本国内の10代から20代（α・Z世代）へ商品やサービスを届けたいと考える、広告主 / 事業パートナー、イベント協賛を募集しております。

ご興味のある方は、info@ha-lu.jp / https://ha-lu.jp/contact まで、お気軽にご連絡ください。

■ お問合せ先

株式会社HA-LU 広報

メール pr@ha-lu.jp