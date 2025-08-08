縦型ショートドラマアプリ「SWIPEDRAMA」で、話題のタイBLダブル主演 アップとプーム が再び共演！！

株式会社SWIPEDRAMA（C）SWIPEDRAMA,Inc.

縦型ショートドラマアプリ「SWIPEDRAMA」を運営する株式会社SWIPEDRAMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大田卓矢）は、タイでオールロケ撮影を行った新作BL シリーズ『君は僕へのプレゼント』（全20話）を8月8日（金）より公開いたします。

ダブル主演は、日本でも多くのファンを持つプーンパット・イアン＝サマンとプーリパン・サップセーンサワット。2024年の話題作『MY STAND-IN～身替わりの君～』では、アクション、演技、ケミストリーが国内外でバズり、SNSでは累計23億回再生超を記録しました。今作では、久しぶりの再会をきっかけに始まる大人の恋愛を9：16のスマホ画角で濃密に描きます。

■キャスト紹介

プーンパット・イアン＝サマン（Up/アップ）

1994年生まれ。

『Lovely Writer The Series』にて主演を務め、一躍、世界中で人気となった。映画『My Stand-In～身替わりの君～』（2024）の繊細な演技では、さらなる注目を集めた。Instagramのフォロワーは160万人を超え、爽やかなビジュアルと確かな才能で多方面に活躍の場を広げている。

（C）SWIPEDRAMA,Inc.（C）SWIPEDRAMA,Inc.

プーリパン・サップセーンサワット（Poom/プーム）

1997年生まれ。

Channel 8 作品、様々なラコーン作品への出演で、その演技力と端正なルックスが注目を浴びる。『My Stand-In～身替わりの君～』（2024）では、アクション、スタントにも挑戦し、世界中から絶賛された。

■あらすじ

（C）SWIPEDRAMA,Inc.

都会で成功を収めた実業家ティー（右）は、久々に帰国し、売却予定の古いビルを視察に訪れる。

そこで彼が再会したのは、ビル1Fでカフェを営む昔の恋人プーム。かつての想いを封印した二人だが、同じ空間で過ごすうち“止まったままの時計”が再び動き出す──。ビルの売却期限、父親との確執、そして「もう一度だけ抱きしめたい」という衝動。交差する現在と過去が20話のショートエピソードに凝縮される。

『君は僕へのプレゼント』のご視聴はこちらから

https://swipedrama.com/ja/watch/you-are-my-present/?episode=1

『君は僕へのプレゼント』ティザー映像

https://youtube.com/shorts/zDj2-WxeJqM

■スワイプドラマとは

（C）SWIPEDRAMA,Inc.

「SWIPEDRAMA（スワドラ）」は、縦型に特化したショートドラマアプリです。最初の数話は無料で視聴でき、有料エピソードは広告をみて無料視聴もしくは、課金することですぐに視聴可能となります。漫画アプリ「ピッコマ」や「LINEマンガ」の動画版のような体験を提供します。「SWIPEDRAMA」という新しいジャンルを確立し、世界一の縦型ショートドラマアプリを目指します。

公式HP：https://swipedrama.com/ja/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@swipedrama_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/swipedrama_jp

公式Threads：https://www.threads.net/@swipedrama_jp

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@swipedrama_jp

公式X：https://x.com/swipedrama

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563470784545

公式LINE：https://lin.ee/4KrbdUa

また、SWIPEDRAMAでは急成長により全方向で採用を進めております。

下記より気軽にご応募ください。

採用情報はこちらから

SWIPEDRAMA：https://careers.highball.me/2024/05/19/swipedrama/