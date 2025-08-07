8月8日世界猫の日によせて

株式会社エデュスパーク

8月8日は「世界猫の日」

人と猫の友情を深め合い、猫たちに幸せな生活を提供することを誓う日です。

原宿・表参道・キャットストリート周辺でこの秋行われるCAT WALK FESTA 2025では、猫にまつわる楽しいイベントを企画中です。

「原宿キャットストリートでボクとニャア！」

CAT WALK FESTA 2025（キャットウォークフェスタ）2025年秋に開催

猫好き集合！

今秋、原宿キャットストリートがネコだらけに!?️

🐈「猫」と「原宿」が、アートでつながる1ヶ月半。

2025年秋に、渋谷と原宿を結ぶキャットストリートを舞台に新感覚のアートフェスティバルを開催します。

メインビジュアルを担当したのは「ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督など多くアニメ作品を手がけた大森英敏氏。大森氏の最近作「SUPER VAN.C」のキャラクターを起用しました。

マンガ、アニメ、ファッション、音楽など、全ジャンルの猫アーティストたちがキャットストリートに集結し、街全体を巻き込んだ“猫のハロウィンワールド”を展開します。

1) アート展示

キャットストリートのギャラリー店舗での猫モチーフのアート展示

（漫画、アニメ、イラスト、AIアート、写真、立体作品）

2) ハロウィン音楽ライブ

仮装で参加の屋外、カフェ型ライブ・イベント

（アコースティック、DJ、即興セッション等）

3) 猫仮装ファッションショー

猫耳、猫コスプレ限定の仮装ショー&撮影会

親子、カップル、ペット連れも大歓迎！

4) 謎解きまち歩き

ハロウィン仕様の謎解きウォーク

参加者は各地に隠された猫のヒントを集めて”Cat Magic”を完成させる

5) ナイトウォーク&光の演出

夜のキャットストリートに幻想的な「光る猫サイン」やAR演出が出現。魔法の夜を体験しよう。

6) アパレル&グッズ&コラボ飲食販売

猫、ハロウィンをテーマにしたトートバッグやアクセサリー、雑貨を販売。

🐾CAT WALK FESTA 2025 🐈‍⬛

原宿キャットストリートが“ネコの街”に変身します

2025年9月11日～10月31日

📸 フォトスポット、猫耳ファッション、ZINE、音楽、マルシェ…

📍 原宿キャットストリート全域＋特設会場

🐾猫耳で街を歩く？

ネコメイクで変身？

あなたも“推しネコ”で参加しよう！

『猫の手』募集中！

📣 応援してくれる仲間を大募集！

現在、スポンサーを募集中。特典にブース出店などがついた「プレミアムスポンサー」の他、マップに掲載される「パートナー企業」など種別によって特典がある。

また、「個人サポーター」もあり、こどもたちにワクワクする表現体験を届ける仲間を募集している。

猫の手募集中！

CAT WALK FESTA説明会＆実行委員会

8/9(土）

14:00-16:00

8/23(土)

16:30-18:30

結しぶや

詳細はお問い合わせください

CAT WALK FESTA2025は

設立準備中の「ユニバーサルスクール」

誰でも分け隔てなく表現を通して、生きる喜びを学び合う

多世代のまなびや

＊Earthアカデミア【アスアカ】の

街の文化祭・オープンスクールとして

分け隔てなく

必要なこどもたちや多世代の方々に

ワクワクする表現体験を届けます！！

連絡先「そらこやプロジェクト」

soracoya.pr@gmail.com

渋谷キューズを拠点に、想像・表現を中心にして、こどもから大人までが学び合うユニバーサルスクールの創設を目指すプロジェクト。

<主催>

CAT WALK FESTA 実行委員会

<共催>

NPO法人映画表現育成協会FILMe

（株）エデュスパーク

<協力>

ゆめぴっく宇宙桜グランプリ実行委員会

MAICA（マンガアニメ（メディアアート）インターナショナルコンテンツ協議会

*Earth

(株)クラブハウス

モミノキハウス

原宿AIA高等学院

天狼院カフェ

東京猫美術展

他

「SUPER VAN.C」(スーパーヴァンク)とは

猫の星の未来構想──大森英敏の新作『SUPER VAN.C』（スーパーヴァンク）

猫の星「Cat Earth」の原宿Cat Streetを舞台に５匹の猫たちが“音楽の力”でハロウィンの謎と宇宙の危機を救う青春群像劇。

(C)大森英敏 SUPER VAN.C

大森英敏（アニメーター、アニメ演出家）

アニメ演出家・作画監督として45年以上にわたり活躍を続ける、大森英敏（おおもり・ひでとし）さん。1978年のデビュー以来、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ではメカ作画監督を務めたほか、『機動戦士Ζガンダム』『聖戦士ダンバイン』『重戦機エルガイム』『ルパン三世』『ドラゴンボール』『ファイナルファンタジーVII』など、日本アニメを象徴する数々の名作に携わってきました。

2024年には、イタリア・ローマで開催されたアートイベント「ロミックス」で「ゴールデンロミックス賞」を受賞。日本人としては永井豪氏、富野由悠季氏に続く3人目、アニメーターとしては初の快挙を成し遂げています。また、アメリカ、サウジアラビア、シンガポール、メキシコなど世界中各国から招聘が次々と続き、講演やサイン会が各国で行われています。

そんな大森さんがいま構想を進めているのが、オリジナル企画『SUPER VAN.C（スーパーヴァンク）』。

宇宙のどこかにある猫の星「Cat Earth（キャットアース）」の原宿、Cat Streetを舞台に、5匹の猫たちが音楽のチカラで全宇宙を巻き込む事件を解決していく青春群像劇。キャラクターや世界観はすべて大森さんによる描き下ろしです。

正義感の主人公の猫、シグマをはじめ、仲間思いで個性的な猫のメンバーたち。三味線やギターを手にし、喫茶店「DrunkLizard」を拠点に宇宙規模の物語が展開していく予定です。

『SUPER VAN.C』は、アニメ、アート、音楽、ファッション、関連イベント「キャットウォーク」など、多面的な展開が構想されており、今後は渋谷・原宿・横浜・下北沢をはじめ、関西や海外の街にも広げていくことが期待されています。

現在、おしゃれな線画スタイルのキャラクターを基調に制作が進行中です。

2025年2月には、大森英敏45周年記念展「Planet Future」が表参道の穏田ギャラリーで開催され、多くのファンや訪日外国人を迎えました。

同展の主催である『＊Earth Academia（アスタリスクアースアカデミア：愛称アスアカ）』は、

NPO法人映画表現育成協会FILMeと、大森英敏さん・すぎやまゆうこさん等、アニメ・マンガの当事者によって新設された団体で、大森さんがCEOに就任。アニメによる教育活動やユニバーサルスクールの設立も構想中で、『SUPER VAN.C』と共に注目されています。

【大森英敏（おおもり・ひでとし）プロフィール】

日本のアニメーター、アニメ演出家・作画監督。『機動戦士ガンダム逆襲のシャア』メカ作画監督をはじめ、『ファイナルファンタジーVII』『ドラゴンボール』『ルパン三世』『聖戦士ダンバイン』『重戦機エルガイム』など250タイトル以上のアニメーション制作に関わる。現在も現役アニメーターとして活躍するアニメ界のレジェンド。

2024年10月にはイタリア・ローマで開催された「ゴールデンロミックス賞」を受賞。永井豪氏、富野由悠季氏に続く日本人3人目、アニメーターとしては初の受賞者。

2024年、＊Earth（アスタリスクアース）CEOに就任。

https://w.atwiki.jp/sakuga/pages/1394.html 作画@wiki 大森英敏

CAT WALK FESTA 2025のルーツは旅猫リューイ？

旅猫リューイとは？

世界中を旅する

旅猫リューイは

原宿キャットストリート沿の

こども食堂を応援する

マスコットキャラとして誕生

旅猫リューイ

キャットストリートの

名前の由来にも関係する

原宿の自然食レストラン

モミノキハウスの

こども食堂応援

チャリティーイベントにて

はじめて

紙芝居とライブ音楽を組み合わせる

朗読劇が披露されました。

その後も

音楽紙芝居

朗読劇

YouTube映像化

麻布演劇市にて舞台化

「旅猫リューイと不思議の扉」は

コロナ禍の中

303名の観客を動員し

好評を得ました。

来年50周年を迎える原宿の自然食レストラン

モミノキハウスがCAT WALK FESTA 2025の発信地となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TaDFvQyqjRI ]

https://youtu.be/TaDFvQyqjRI?si=1gHaud33VIoWGIP9

CAT WALK FESTA2025「ゆめぴっく2025秋」

この秋、あなたの「猫愛」が街の主役に!?️

アニメーター大森英敏プロデュース！

【競争より共創】

ゆめぴっく2025秋

募集テーマは猫！

あなたの猫愛のこもったイラスト，写真、音楽、映像、パフォーマンス

プロアマ凸凹年齢国籍問わずオールジャンルのアート表現を募集します。

(C)大森英敏 SUPER VAN.Cゆめぴっく2025秋作品応募方法

そんな

【ゆめぴっく2025秋】からスペシャルなお知らせ！

9月11日までにゆめぴっくに応募された作品を活用した作品が、10月渋谷他大型ビジョンに流されます。

愛猫の写真や猫愛を表現した映像アートパフォーマンス（1分以内）をお送りください！

あなたの猫愛で渋谷の街を飾るチャンス(ハート)

応募フォーム：https://forms.gle/8Hg33Ho2sGgtXtyC9

お問合せ先：yumepic.office@gmail.com

ゆめぴっく

https://www.facebook.com/share/1HigL3CYgS/?mibextid=wwXIfr

関連イベント

キックオフイベント１.

3000人のSing Peace Festivalにて 「CAT WALK FESTA2025」 ブース出展決定！

9月11日（木）代々木体育館

https://congrant.com/project/singpeace2025/18101

主催アーティスト

悠詠（Yuei）(https://www.instagram.com/yuei_songline) さん

歌の力で世界を繋ぐ歌い手です。

https://www.instagram.com/yuei_songline

キックオフイベント２.

そらこや✳トークVol.10

9月21日（日）

渋谷キューズそらこや(https://shibuya-qws.com/project/soracoya)

会場：渋谷キューズクロスパーク

関連イベント

漫画描き方レクチャー×伊勢崎絣「漫画の視点で伊勢崎絣の”感性的価値”を記録することはできる？」

詳細・お申し込み///ご登録していただいたメールに詳細情報などをご連絡させていただきます。

【日時】8/9（土）16:45～18:45場所】

・結しぶや（〒150-0031 桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田9階）

・オンライン料金 大人1000円/学生・高校生以下無料

申し込み(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOV0mpOQzqKWC8HbOuHnpU28_OB-GqvBD3D5zVPdQthMGApw/viewform)←こちらから

【対面＋オンライン】教育×SNSのスクール『アトリエ』 2期 アウトプットDAYBy 一般社団法人まなびぱれっと

地域共生サポートセンター＜結（ゆい）・しぶや＞

渋谷区桜丘町２３－２１ ９階 Japan

・日時：2024年8月23日（土）14:00～16:00

・会場：地域共生サポートセンター＜結（ゆい）・しぶや＞、オンライン（Zoom）

・対象：SNSに興味がある方ならどなたでも参加OK

・参加費：無料

申込方法：Peatixページ(https://peatix.com/event/4508825)からお申し込みください

https://peatix.com/event/4508825

【お問合せ先】

NPO法人映画表現育成協会FILMe＆（株）エデュスパーク

メールアドレス：soracoya.pr@gmail.com