メイク前に気になる毛穴悩みへアプローチ。『サボリーノ』最高峰ラインから、「毛穴対策」と「白玉*¹美容」を両立する夜用フェイスマスクが2025年9月16日に新発売。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ『サボリーノ』のブランド最高峰”メガショット”シリーズより、話題の美容成分である高濃度*²グルタチオン（保湿）や13種のペプチド（保湿）を配合し、毛穴悩みに特化した夜用フェイスマスク『メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV』シートマスクを2025年9月16日に発売いたします。

美容医療発想のケアを、タイパな夜マスクで実現

長時間のマスク着用やライフスタイルの変化により、メイク時に目立つ毛穴の開きやゆるみに関する悩みが増えています。また、美容医療分野で注目される成分を毎日のスキンケアに手軽に取り入れたいというニーズも年々高まっています。 そこで『サボリーノ』は、お風呂上がりの1枚で本格的なケアを実現するため、毛穴対策と白玉*¹美容を同時に叶える、夜用マスクを発売いたします。夜のスキンケアが1枚で完了するオールインワン処方でありながら、毛穴の目立ちにくいハリのある肌と、うるおいに満ちた透明感を両立。忙しい現代人のためのスペシャルなデイリーケア用フェイスマスクです。

ブランドミューズ・藤本美貴さんの新ビジュアルも公開

この度の『メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV』の発売を記念し、ブランドミューズである藤本美貴さんの新ビジュアルを公開いたします。

藤本さんは、2024年10月に誕生した『サボリーノ』のブランド最高峰ライン“メガショット”のミューズとして活動されており、今回のビジュアルでは製品が持つ高機能性と、凛とした世界観を表現しています。

サボリーノ メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV ＜フェイスマスク＞ 32枚入り（432mL） \2,530（税込）

リッチな潤い成分配合で肌に美しい透明感

美容業界で注目されている成分である高濃度*²グルタチオン（保湿）と、3種のビタミンC*³を配合。リッチな潤い成分が乾燥によるくすみをケアし、みずみずしく透明感のある肌に整えます。

毛穴ゆるみをキュッとタイトニングしてもっちり肌に

ハリと弾力を与える10種のペプチドと3種のタイトニングペプチド、さらにPDRN DUO（全て保湿）といった話題の成分を豊富に配合。毛穴の目立ちにくい、もっちりとした肌へと導きます。

【10種のペプチド】

・パルミトイルテトラペプチド-7

・パルミトイルトリペプチド-5

・パルミトイルペンタペプチド-4

・ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12

・アセチルジペプチド-1セチル

・パルミトイルトリペプチド-1

・ヘキサペプチド-33

・トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア

・酢酸アミジノベンジルベンジルスルホニルＤ-セリルホモフェニルアラニンアミド

・ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド

【3種のタイトニングペプチド】

・アセチルヘキサペプチド-1

・テトラペプチド-1

・アセチルテトラペプチド-2

【PDRN DUO】

・DNA-Na

・オタネニンジン根エキス

・ハス葉エキス（以上、全て保湿）

ナイアシンアミド配合で、肌のベースからアプローチ

保湿成分に加え、肌を整えるナイアシンアミドを配合。肌をうるおいで満たし、ぷるんと健やかな肌の土台を作ります。

・ナイアシンアミド（整肌）

・サボテンオイル*⁴

・ヒアルロン酸Na（保湿）

・水溶性コラーゲン（保湿）

夜のスキンケアが1枚で完了！タイパを叶えるオールインワン処方

化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5つのステップが、お風呂上がりに貼るだけで完了。面倒な夜のお手入れを、手軽でありながら、スペシャルなケアタイムへと変化させます。

ふんわり柔らかく肌に密着するこだわりのフルフィットシート

小鼻を包み込むサボリーノオリジナルシートマスクを採用。液含みの良いシートで、肌あたりも優しくたっぷりひたひたの使い心地です。サイドの切れ込みを持ち上げるように引き上げてお使いいただくとよりお顔にフィットします。

ミッドナイトグリーンの香り

爽やかなグリーンの香りにアップルの香りを合わせた、夜のひとときをリラックスさせてくれる香りです。

サボリーノ メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV ＜フェイスマスク＞ 7枚入り（93mL） \770（税込）

32枚入りの大容量タイプに加え、手軽なトライアルとして7枚入りも同時に発売いたします。

まずは試してみたい方はもちろん、旅行や出張用のスキンケアとしてもおすすめです。

2品共通 使用方法

１.フタをあけ、マスクを取り出します。

２.マスクを広げて顔にのせ、目、鼻、口の位置を合わせて密着させます。

３.そのまま３分おいてからはがします。余った液はお肌になじませてください。

＊1 肌イメージ

＊2 当社比

＊3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルリン酸Na（以上、全て整肌）

＊4 オプンチアフィクスインジカ種子油（保湿）

【サボリーノ メガショット公式ページ】

https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/mega-shot/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)



製品に関するお問い合わせ： 0120-303-820