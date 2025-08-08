富山県舟橋村がVtuber「桜暖みらん」とコラボ！嶋田牧場のローストビーフをふるさと納税の返礼品として提供します。

株式会社あるやうむ

ローストビーフが大好きなVtuber「桜暖みらん」とカシワファームがコラボをして富山県舟橋村のふるさと納税の返礼品「ローストビーフ 300g」を8月8日(金)20時より提供します。返礼品は株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が提供する寄付サイトにて寄付を受け付けます。このふるさと納税ではファン(寄付者)からVtuberに返礼品を送って応援がすることができます。

舟橋村唯一の牧場「嶋田牧場」で丁寧に育てられた牛肉を使ったローストビーフ

「子どもたちに自信をもって食べさせれる安全・安心な牛肉を創りたい」という思いから牛を育てている嶋田牧場。 牛にストレスをかけない環境を心がけています。 飼料は安全な厳選した牧草、穀物に加え、牛の健康管理の為、乳酸菌や酵母菌等を独自の配合で与えています。 愛情をこめて育てた牛は、味わい深い赤身と、くちどけの良い脂質が特徴です。

今回は舟橋村の魅力ある返礼品を知ってもらうため、お肉が大好きなVtuber「桜暖みらん」とコラボをして返礼品を提供します。

返礼品について

◆返礼品：嶋田牧場のローストビーフ300g

◆寄付金額：18,000円

◆寄付受付開始：2025年8月8日(金)20時～

◆寄付受付サイト：https://vtuber.furucontent.com/sellers/sakunomiran

◆配送地域・期間：全国発送対応可能(沖縄、離島を除く)。寄付から2ヶ月以内に発送。

舟橋村ふるさと納税応援プロジェクトの参加記念として桜暖みらんの音声ボイスを配布！

寄付サイトよりふるさと納税をした方へ寄付のお礼として今回限りの桜暖みらんの音声ボイスを配布いたします。



【プロフィール】

桜暖みらん

雑談やゲーム配信を行う個人Vtuber。

Youtube：桜暖みらん / Sakuno Miran(https://www.youtube.com/@miran_sakuno)

X：@miran_sakuno(https://x.com/miran_sakuno)

ふるさと納税の概要

ふるさと納税をすると寄付額の約3割がお礼の品があなたに届けられます。また、一部の寄付額はあなたが選んだ寄付金額の使い道に使用されます。「寄付金額の使い道」はまちづくりや産業振興など、いくつか項目があり自治体によって決められています。

寄付金のうち2,000円を超える部分については、あなたが住む地域の住民税の減額(控除)や税務署から所得税の払い戻し(還付)を受けられます。

関係者情報

富山県舟橋村(https://www.vill.funahashi.toyama.jp/)

富山県舟橋村は、面積3.47平方キロメートルと全国で最も小さな基礎自治体ながら、富山平野の中核に位置し、立山連峰を望む田園風景と都市近接性を兼ね備えています。富山地方鉄道で県都・富山市へ約15分と通勤圏内にある利便性が定住ニーズを呼び込み、この30年で人口は約2倍に増加、子育て世代の流入により全国トップクラスの若さを誇っています。

株式会社あるやうむについて

「ふるさとをクリエイターと豊かにする」を企業理念として掲げ、全国の自治体向けに「ふるさと納税／観光」に関する革新的なデジタルソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。地域の魅力を込めたユニークな作品やデジタルコンテンツをふるさと納税の返礼品とすることで、新たな財源を創出すると共に、地域のPRや関係人口の創出に繋げます。

株式会社あるやうむ 会社情報

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億2200万円（準備金含む）

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545