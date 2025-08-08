「TGC CAMPUS」ステージ出演権をかけたオーディションを「ミクチャ」で開催！公式アンバサダーには『Ray』史上初・読者モデルから専属モデルへの昇格を果たした中川紅葉さんが就任

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション(TGC)」がプロデュースする、大学生に向けた「TGC CAMPUS」のステージ出演権をかけた配信イベントを開催いたします。受賞者には「TGC」ステージへの出演チャンスが与えられるほか、人気女性ファッション誌『Ray』の専属モデルとして活躍するモデル・俳優の中川紅葉さんが公式アンバサダーに就任することが決定いたしました。

■「TGC CAMPUS」について

「TGC CAMPUS」は、トレンドの最先端に立ち、オンもオフも充実したい大学生に向けて、史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」がプロデュースするイベントです。今年はミス・ミスターコンテスト2025と連動し、新たな大学生の夢の舞台を創り上げ、大学生の輝く未来を応援します。

2025年8月11日(月・祝)よりスタートする「TGC CAMPUS 2025 Vol.1」では、「ミクチャ」でのライブ配信と動画投稿での獲得ポイントによる審査を経て、ミス部門・ミスター部門からそれぞれ受賞者を選定します。受賞者には2025年10月11日(土)に西日本総合展示場新館(福岡県北九州市)で開催される「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演権や、関東を走るJR車両内の中吊り広告への掲載など、今後の活躍を後押しする豪華特典が贈られます。Vol.2以降の詳細やプライズについては随時発表を予定しておりますので、今後の展開にもぜひご注目ください。

【イベントスケジュール】

「今年のファイナリストを応援しよう！」キャンペーン: 2025年8月8日(金)～8月16日(土)24:00:00

TGC CAMPUS 2025 Vol.1 : 2025年8月11日(月・祝)～2025年8月17日(日)

TGC CAMPUS 2025 Vol.2 : 2025年8月25日(月)～2025年8月31日(日)

TGC CAMPUS 2025 Vol.3 : 2025年9月7日(日)～2025年9月15日(月・祝)

TGC CAMPUS 2025 Vol.4 : 2025年9月19日(金)～2025年9月28日(日)

TGC CAMPUS 2025 FINAL : 2025年10月12日(日)～2025年10月19日(日)

■公式アンバサダーを務めるのは『Ray』専属モデルの中川紅葉さん！

本イベントの公式アンバサダーは、『Ray』の専属モデルとして活躍し、数々のドラマやファッションショーなど幅広い分野で注目を集めるモデル・俳優の中川紅葉さんが務めます。自身もミスコンテストでのグランプリ受賞を機に芸能界への道を切り拓いた中川さんが、今まさに夢を叶えようと挑戦する参加者たちにあたたかいエールを送ります。

【中川紅葉さんプロフィール】

2000年9月1日生まれ / 埼玉県出身 / MBTI INTJ-T

青山学院大学文学部に在籍中の現役女子大学生。小中学生の頃はフィンスイミングでアジア選手権の日本アジアジュニアメンバーとして入賞した経験を持つ。父親の影響で音楽に魅了され、ドラムを習得後バンドメンバーとして活動を経験。趣味は読書、カメラ 、アート巡り、動画や写真、ファッションなど。日常を発信するSNSのフォロワー数はInstagram33万人、TikTok20万人を達成。

大学1年生時に参加した「FRESH CAMPUS CONTEST 2019」でのグランプリ獲得を機に芸能界入り。2025年7月号の『Ray』では、創刊以来初の読者モデルからの昇格で専属モデルに就任し大きな注目を集めた。ラジオ、ドラマ、バラエティーなどマルチに活躍中。

X : https://x.com/kureha_nakagawa

Instagram : https://www.instagram.com/kureha_nakagawa/

TikTok : https://www.tiktok.com/@kureha.nakagawa

YouTube : https://www.youtube.com/@kureha_nakagawa

中川紅葉さんコメント

こんにちは、中川紅葉です。

この度「TGC CAMPUS」公式アンバサダーに就任いたしました。

私自身、夢の舞台に立てることを嬉しく思いますし、「TGC CAMPUS」のイベントに参加されている皆さんと同じステージに立てることも楽しみに思っております。

応援している皆様も色々な都市で開催される「TGC」にぜひ遊びにきていただけると嬉しいです。

■「ミクチャ」で使える無料コインの配布キャンペーンも実施

本イベントの開催にあたり、「今年のファイナリストを応援しよう！」キャンペーンの実施が決定いたしました。キャンペーン期間中に「ミクチャ」で「TGC CAMPUS」参加者のファン登録(フォロー)とアカウントの電話番号認証を行った方を対象に、アプリ内で使用することができる無料コインを300枚プレゼントいたします。ぜひこの機会に気になる参加者を探してイベントをお楽しみください。

【キャンペーン期間】

2025年8月8日(金)～2025年8月16日(土)24:00:00

【無料コイン贈呈条件】

１.当該キャンペーンにご参加いただく方は「ミクチャ」にてアカウントを作成いただきます。

２.アカウント作成の際、電話番号認証も併せて完了いただく必要がございます。

３.「TGC CAMPUS」のイベントに参加登録されている下記のミス部門、ミスター部門のファイナリストのファン登録を行っていただきます。

※複数名のファン登録をされても贈呈コイン枚数は300枚となります。

※キャンペーンの開始以前からファン登録や電話番号認証を行っていたユーザーもコインの贈呈対象となります。

※コインの消費期限は贈呈から30日間です。

※贈呈コインの返金は承れませんので予めご了承ください。

キャンペーン詳細ページ: https://mixch.tv/p/uop6he90

■参加コンテスト・団体一覧(大学名50音順)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1671_1_fbd9f66a25dc088b8a6dd51544ca8797.jpg?v=202508091025 ]

※上記は「TGC CAMPUS 2025 Vol.1」時点での参加コンテスト・団体です。

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/