ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」が手掛ける初のお笑いイベント「every-1グランプリ2025」の新コンテンツ「縦型コント（タテコン）」イベントの開催が決定！

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、自社が主催する"お笑い"と"ライブ配信"がコラボした次世代のお笑い賞レース「every-1グランプリ2025」にて、新コンテンツ「縦型コント（タテコン）」のお笑いイベントを開催いたします。

■ 縦型コント（タテコン）とは

「縦型コント（タテコン）」は、"お笑い"と"ライブ配信"をかけ合わせた新しいカタチのお笑い賞レースとして2025年よりエブリライブ株式会社が立ち上げたお笑いイベント「every-1グランプリ」の新コンテンツとなります。

「縦型コント（タテコン）」はその名の通り、スマートフォンの縦長の画面を活かし、限られた空間で奥行きを使いながら行う新感覚のコントのことを指します。

エブリライブ株式会社が総合エンターテインメントプラットフォームへの展開を目指すなか、この「縦型コント（タテコン）」がメインコンテンツの1つとなるよう、every-1グランプリとともに新たなエンタメの風を巻き起こしてまいります。

■縦型コントのイベントが9月5日に開催決定

2025年9月5日に「every-1タテコングランプリ」の開幕イベントを開催いたします。

everyliveアプリ内で行われる予選投票イベントを勝ち上がった出演者が9月5日に開催される本戦に駒を進め、賞金100万円をかけてしのぎを削ります。

アプリ内イベント情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/90_1_106b60e7f77fc8099c47b55e5d4d5971.jpg?v=202508090956 ]

※イベントの日程は変更となる場合がございます

※イベント参加者は確定次第で別途お知らせいたします

アプリ内予選投票イベントの詳しい内容は、出演者情報の解禁に合わせて別途お知らせいたしますので、続報をお待ち下さい。

なお、投票に参加するにはeveryliveアプリのインストールが必要です。

こちらのリンク(https://app.adjust.com/1pyl4umm?fallback=https%3A%2F%2Fweb.everylive.jp%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fweb.everylive.jp%2F)からアプリをインストールしてご参加ください。

everyliveアプリのアカウント作成方法や投票ギフトの贈り方は下記のページをご参照ください。

▼アカウント作成方法

https://everylive.jp/how-to/1686/

▼ギフトの贈り方

https://everylive.jp/how-to/1747/

▼ダイヤ（アプリ内通貨）をチャージする方法

https://everylive.jp/how-to/1633/

本戦ライブイベント情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/90_2_dc61abd1a341082ffae4c13925a4662a.jpg?v=202508090956 ]

※日程・開催場所などは変更となる場合がございます

※本戦当日の詳細は、後日リリース予定のチケット販売ページにてご確認ください

当日チケットにつきましては、出演者が決まり次第、順次チケットサイトにて発売いたします。

お求めの際はチケットサイトにて詳細をご確認ください。

ーー

■ エブリライブについて

ライブ配信アプリ「everylive(エブリライブ）」はミッションとして、「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」を掲げています。

ライブ配信は、「リアルタイム・双方向」による「コミュニケーション」を介して、利用者同士の繋がりを生み出し、その中で行われる様々なコミュニケーションが人々のポジティブな感情を育みます。

そういったライブ配信の世界観の中で、エブリライブは「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと思います。

■ エブリライブはコラボ企業様を募集中！

エブリライブでは、業種を問わずこれまで様々な企業様とタイアップし、オリジナルのライブ配信イベントやサービス利用促進キャンペーン等を実施してきました。

ご興味・ご関心をお持ちの方は、以下フォームよりお気兼ねなくお問い合わせください。

https://everylive.jp/livercontact/

■ エブリライブの視聴方法

下記URLよりエブリライブをインストールして配信を視聴できます。

https://app.adjust.com/1pyl4umm

＜サービス関連URL＞

公式HP：https://everylive.jp/

公式note：https://note.com/everylive

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/everylive_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/everylive_/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@every.liveyoutube9342

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@every.live.jp